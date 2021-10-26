Фонд «Милосердие» поддержит одиноких пенсионеров продуктовыми наборами

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Благотворительный фонд «Милосердие» начинает в Липецкой области акцию поддержки одиноких пожилых людей, для которых передадут наборы с наиболее востребованными продовольственными товарами. Это поможет повысить социальную защищенность особо нуждающихся жителей региона в условиях новой волны пандемии COVID-19.

Акция начнется с 1 ноября и продлится две недели. За это время более 8 тонн продуктов отгрузят в населенные пункты не менее 10 районов региона. Работники районных администраций помогут распределить наборы среди наиболее нуждающихся пенсионеров в городских и сельских поселениях.

Продовольственный набор от фонда «Милосердие» включает макароны, гречку, рис, рыбные и овощные консервы, муку, чай, сахар, подсолнечное масло и кондитерские изделия.

«С начала пандемии мы неоднократно помогали наиболее уязвимым категориям жителей справиться с трудностями, которые легли на их плечи из-за антиковидных ограничений. Сейчас в зоне нашего внимания - пожилые одинокие люди, которые также не должны быть обделены вниманием и поддержкой. В рамках бюджета нашей акции мы поможем жителям не менее 10 районов области. Рассчитываем, что наш пример благотворительности вдохновит и другие организации протянуть руку поддержки тем, кто сейчас в ней остро нуждается», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В прошлом году в пяти регионах России при поддержке фонда прошла благотворительная акция помощи ветеранам Группы НЛМК «Мы рядом» с участием почти 300 корпоративных волонтеров. Наборы с продуктами, предметами первой необходимости, информационными материалами по защите от пандемии получили около 16 тысяч пенсионеров.

Ранее фонд совместно с мэрией Липецка провел акцию поддержки одиноких родителей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Им передали более 8000 продовольственных наборов, еще около 5000 таких наборов получили нуждающиеся жители Старого Оскола. Кроме этого в период пандемии около 800 семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, неполные и многодетные семьи, получили от фонда адресную финансовую помощь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото представлено пресс-службой фонда «Милосердие».