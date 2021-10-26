За 9 месяцев «Открытие» заработал более 71 миллиарда

Показатель рассчитан согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

С начала 2021 года активы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выросли на 292 миллиарда рублей (+11,3%) до 2,88 триллиона.Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 130,8 миллиарда рублей, что на 38% выше результата 2020 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 305 миллиардов (+18,1%) до 1,99 триллиона. Портфель юридических лиц вырос на 231 миллиард (+19,4%) - объем выданных за 9 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 74 миллиарда рублей (+14,9%). С начала года банк выдал 236 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 24% выше по сравнению с 2020-м.

Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2021 года выросли на 10,0% - в основном за счет увеличения средств юридических лиц (+19,5%). Банк поддерживает стабильный уровень привлечения средств физических лиц: на 1 октября объем составил 978 миллиардов рублей. В 2021 году банк «Открытие» разместил 3 выпуска рублевых облигаций совокупным объемом 40 миллиардов.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 365,1 миллиарда рублей. Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 152,4% (пороговое значение: 15%), Н3 — 173,4% (пороговое значение: 50%).