Фонд «Милосердие» открыл тренажерный комплекс для сельских жителей

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Новый многофункциональный тренажерный комплекс открыли в селе Бутырки Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Востребованный жителями спортивный объект появился благодаря грантовой программе «Стальное дерево».

В этом году жительница села Евгения Гладкова стала участником программы. Она предложила оборудовать на пустыре недалеко от школы современный спортивно-тренажерный комплекс. По мнению Евгении, этот проект поможет создать в селе комфортные условия для активных занятий спортом и повысит число сторонников здорового образа жизни. Идея понравилась жюри конкурса, и автору предоставили грант.

С помощью волонтеров расчистили и выровняли основание для будущего комплекса, собрали и вывезли бытовой мусор и заасфальтировали площадку. На средства гранта закупили тренажеры, турники, брусья, лавочки и другие спортивные элементы. Сами жители села смонтировали спортивное оборудование и установили навес. В зоне отдыха разместили лавочки и урны, вокруг площадки посадили деревья и кустарники.

Теперь в распоряжении сельской молодежи комфортное и безопасное место для занятий спортом. На площади 50 кв. метров разместили все, что тренирует разные группы мышц - наклонный тренажер для спины, маятниковый тренажер, «двойные лыжи», тренажер «гребля», тренажер «жим от груди» и скамью для тренировок пресса.

«На территории села Бутырки находится школа, в которой обучается 130 детей, но в ней нет своего спортивного зала. К сожалению, школьный стадион тоже мало приспособлен для комплексных силовых тренировок. Благодаря «Стальному дереву» теперь у жителей села появился целый спортивный городок с комфортным покрытием и тренажерами. Это не только повысит качество образовательного процесса школьников, но и разнообразит досуг всех жителей, привлечет их к здоровому образу жизни», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

С 2017 года фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, помогает инициативным людям претворять в жизнь их социально значимые инициативы. Сейчас программа «Стальное дерево» действует в пяти регионах России. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 новых проектов. На эти цели планируется направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 проекта программы в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».