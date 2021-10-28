«Мы вместе»: если нужно решить проблемы вашего ребенка

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В решении проблем межличностного общения мы часто полагаемся только на себя либо на «всезнающий» интернет. Но вопросы воспитания, развития ребенка - слишком тонкая сфера, чтобы в одиночку решить возникшую проблему, рассчитывая на советы из Всемирной паутины. Здесь нужно именно «живое» общение родителей и ребенка с квалифицированными специалистами. И такую помощь можно получить в консультационном центре «Мы вместе», который успешно работает на базе детсада № 135 с 2019 года. Учреждение три года подряд выигрывает федеральные гранты, вся деятельность Центра проходит в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Ежегодно здесь оказывается порядка 10 тыс. услуг, только за 10 месяцев нынешнего года свыше 5000 родителей со всего региона получили в Центре квалифицированную помощь по воспитанию, обучению, развитию и социализации своих детей.

Помощь в режиме нон-стоп

В Липецке несколько подобных консультационных центров-грантополучателей, отличающихся друг от друга профилем работы. «Мы вместе» больше ориентирован на помощь родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет.

- В нашем консультационном центре родители получают психолого-педагогическую поддержку, методическую и консультативную помощь, - поясняет заведующая детсадом № 135 Татьяна Полянская. - В числе основных положений концепции нашей работы - шаговая доступность, высокий профессионализм сотрудников и работа с педагогами области.

В Центре трудятся 17 профессиональных специалистов, в числе которых педагоги-психологи, логопеды и дефектологи, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, которые периодически проходят переподготовку на курсах повышения квалификации. Все консультации специалистов бесплатны, проводятся в удобное для родителей время, включая субботу, и длятся до 45 минут и более.

- Спектр консультативной помощи родителям очень широк - она касается вопросов поведения ребенка, его эмоционального, познавательного развития, адаптации к школе, привлекаем по необходимости и специалистов кризисного центра. К нам приезжают со всей области, у нас есть и мобильные бригады - с выездом специалистов к адресату, - отмечает Татьяна Полянская. - Если вопросы не в нашей компетенции (юридического плана), то в любом случае без помощи родителей не оставляем - разъясняем, куда, в какую организацию обратиться. Мы активно сотрудничаем с коллегами других консультационных центров, дошкольными учреждениями, школами, совместно выезжаем в районы, обмениваемся опытом.

Индивидуальный подход

Работа специалистов Центра - это ежедневный кропотливый труд, не все способны вынести такую нагрузку. Из 34 его сотрудников с момента образования осталась ровно половина.

- Наша работа не предполагает сиюминутного эффекта, мы только сейчас начинаем видеть отклик родителей, их благодарственные отзывы, чувствуем большую востребованность нашего Центра, - отмечает Татьяна Ивановна. - Помимо профессионализма в нашей работе необходима доброжелательность, коммуникабельность, терпение, грамотность в самом широком смысле. А движет всем любовь к детям, к своей профессии. Самое сложное - работа с родителями, научить их общению со своим ребенком, если он особенный, прислушаться к рекомендациям специалистов и следовать им. Во многом мы занимаемся ликвидацией педагогической некомпетенции родителей - все это требует деликатности, терпеливости, индивидуального подхода.

И здесь очень важна обратная связь, доверие.

- Иногда мы видим, что у родителей «глаз не горит», они хотят переложить ответственность в решении проблем ребенка только на специалистов. Но здесь нужна взаимность, лишь совместные усилия будут способствовать налаживанию благоприятной обстановки в семье, - отмечает руководитель консультационного Центра Олеся Чернышова. - Родители к нам стали обращаться многократно (с возникновением новых проблем), и это говорит о доверии к работе Центра. Нас радует, что стали активней и папы в вопросах воспитания ребенка. Наша общая цель - разрушить возникшую стену недоверия, непонимания в семье. Время показывает, что у нас это получается, и мы всегда готовы прийти на помощь.

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Отзывы родителей, воспользовавшихся услугами Центра

Ольга

«Хочется сказать спасибо всему коллективу Центра «Мы вместе». Как хорошо, что в городе существует служба, помогающая справиться с проблемами, которые возникают в воспитании детей. Я с 2019 года постоянно обращаюсь к специалистам Центра, если возникают какие-то трудности. Благодаря грамотно оказанной помощи воспитание моих детей проходит бесконфликтно».

Вера

«Спасибо специалистам Центра «Мы вместе» за их высокий профессионализм и желание прийти на помощь родителям в воспитании детей! У меня была проблема в понимании моей пятилетней дочки Агнии. Но благодаря консультации педагога-психолога я смогла справиться с этой проблемой. Я научилась слышать и чувствовать своего ребенка. Теперь мы живем в мире и согласии!»

Телефон для записи к специалистам Центра «Мы вместе»: 8-991-344-32-13.

Фото из архива ДОУ № 135 г. Липецка

Владимир КУЛИК