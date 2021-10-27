Липецкий Металлург против московского ЦСКА: травма вратаря, свободный удар и победа "армейцев"

Липецкий Металлург дал бой московскому ЦСКА Фото: Юлия КЛЮЕВА

26 октября в областном центре состоялся матч кубка России по футболу, в котором липецкий Металлург принимал московский ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого привезла в Липецк не основной состав, дав отдохнуть Акинфееву, Фернандесу, Заболотному, Дивееву.

Первый тайм проходил с явным преимуществом гостей. Хозяева поля пытались действовать на контратаках, но до опасных моментов не доходило с обеих сторон. Благодаря высокому прессингу на чужой половине поля игроки ЦСКА смогли перехватить мяч, и Эмиль Бохинен открыл счёт в конце первого тайма.

Липецкий Металлург дал бой московскому ЦСКА Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во втором тайме ход игры не поменялся. ЦСКА владел преимуществом и спокойно контролировал ход встречи. В середине второго тайма игрок Металлурга Андрей Овчинников наступил на руку голкиперу ЦСКА. Из-за травы вратаря заменили. Вместо Владислава Торопа в ворота встал Данила Боков.

Именно молодой вратарь "армейцев" мог дать липчанам возможность отыграться. На 78 минуте встречи Боков поскользнулся и выронил мяч, но моментально забрал его в руки. Хоть это и нарушение правил, но карается не штрафным, а свободным ударом, который Металлург не смог реализовать.

Липецкий Металлург дал бой московскому ЦСКА Фото: Юлия КЛЮЕВА

За 5 минут до конца встречи после классной комбинации и прекрасного паса Федора Чалова второй мяч "армейцев" забил Кристиян Бистрович. В самой концовке игры счёт мог бы стать разгромным, но Чалов не забил после выхода 1 на 1 с вратарём. Итог матча - 0:2 в пользу ЦСКА. Кстати, московских "армейцев" приехала поддержать большая группа болельщиков. Они устроили фаер-шоу на фанатской трибуне.

Болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу на фанатской трибуне Фото: Юлия КЛЮЕВА

ЦСКА уверенно победил липецкий Металлург, однако "сталевары" смотрелись достойно и теперь могут полностью сосредоточиться на борьбе за "выживание" в ФНЛ. Следующий матч Металлург проведёт дома 31 октября против "Оренбурга".