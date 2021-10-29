Спорт, комфорт и активные подростки

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Нередко так бывает, что есть хорошая идея, полезная многим людям, но нет денег на ее реализацию. Программа «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» дает возможность сделать задуманное реальностью. Программа становится все более популярной у неравнодушных жителей Липецкой области. Только с начала этого года от липчан в конкурсную комиссию поступило более 100 предложений по развитию региона и помощи жителям. Проекты касались экологии, благоустройства, развития спорта, поддержки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Лучшие инициативы отобрало жюри, в состав которого вошли общественники, журналисты, представители власти, фонда «Милосердие» и НЛМК. На каждый проект фонд направил до 300 000 рублей и дал полгода на реализацию.

Сейчас уже можно увидеть, как воплотились идеи 2021 года и насколько они эффективны.

Общественные пространства для отдыха в селах

Наглядный пример – многофункциональная спортивно-игровая площадка в селе Вербилово. Раньше центр села «украшал» почти заброшенный пустырь, на месте которого местный активист Алексей Носков решил сделать центр притяжения для молодежи. Он предложил проект по созданию воркаут-площадки, жюри идею поддержало и выделило грант. К работе активно подключились и жители села – расчистили пустырь, выровняли поверхность, завезли песок, высадили цветы и декоративные кустарники, а также смонтировали оборудование.

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Заброшенного пустыря больше нет. Здесь благоустроено, стоят силовые тренажеры, разновысотные турники и брусья, наклонные лавочки для пресса, шведская стенка. Все оборудование сертифицировано и полностью безопасно для занятий спортом. Для самых маленьких при поддержке партнеров проекта установили песочницы и качели, а для их родителей – удобные лавочки. Поставили урны и информационный стенд. Теперь в центре села с удовольствием собирается детвора, спортивная молодежь и люди старшего поколения.

Похожий проект реализовали в селе Коровино. Жительница села Лариса Шабельник стала участником программы «Стальное дерево» и благодаря ее активности вместо заброшенного пустыря появилось место для занятий воркаутом, а также пространство для отдыха и общения молодежи.

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А в селе Введенка Липецкого района оборудовали комфортную пляжную зону. Причем, участником грантовой программы стал сам глава сельского поселения Денис Дорожинский. В селе появился благоустроенный пляж с раздевалками, навесами, урнами и антивандальными лежаками. Часть средств добавили местные жители, завезли песок, поставили ограждение, восстановили пирс, место для купания детей и вышку для спасателей.

Помимо благоустройства общественных территорий «Стальное дерево» адресно помогает нуждающимся. Так в Липецке стартовал проект «От сердца к сердцу». Его участниками стали более 50 добровольцев – студентов Липецкого государственного технического университета и волонтерского движения «Территория спасения».

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На средства гранта волонтеры закупили моющие средства и сувениры, уточнили адреса одиноких ветеранов, разместили на остановках красочные информационные баннеры об акции. Ребята оказали помощь 50-ти особо нуждающимся пенсионерам города – помогали по дому, убирали квартиры, чинили мебель и бытовую технику, а после дарили наборы для дома и памятные подарки.

Доступный спорт для детей и подростков

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Еще одно важное направление – всестороннее развитие молодежи. Липчанин Виталий Ефимов выиграл грант на обучение навыкам вождения юных поклонников мотоспорта. На выделенные средства для городского мотоклуба закупили детские мотобайки и комплекты защитного снаряжения. А также привели в порядок трассу для учебных тренировок. Теперь липецких подростков от 8 до 16 лет обучают основам устройства техники, развивают общую физическую подготовку и учат работать в команде. Открытые уроки посещают представители федерации мотоциклетного спорта. По итогу обучения детям вручают грамоты.

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Стоит отметить, что «Стальное дерево» делает доступным спорт для детей в разных направлениях. Например, проект для юных горнолыжников обеспечил возможность круглогодичной тренировки. Автором идеи стал руководитель липецкого детского спортивного клуба «Крылья» Сергей Панин. На деньги гранта закупили удобное оборудование и туристическое снаряжение для соревнований и тренировок. Теперь занятия могут посещать еще больше детей. Летом они занимаются на роликах фристайлом, скоростным слаломом, хоккеем, альпайн-слаломом и спидскейтингом, и отправляются в походы и на речные сплавы.

Это лишь малая часть реализованных проектов этого года. Помимо спорта, благоустройства и адресной помощи, проекты «Стального дерева» касаются сохранения культурно-исторических традиций региона и туризма.

Как воплощаются идеи активных липчан, рассказала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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- Евгения, насколько уже реализованные проекты оправдали себя?

- В большей степени это могут оценить сами люди, для которых все и создавалось. Например, в Вербилово, где открыли современный спортивно-игровой комплекс, проживает более 120 детей, у которых появится дополнительный стимул развиваться физически и дружить со спортом. А в Введенке обновленный пляж - единственное в районе место, где официально разрешено купаться. Поэтому проект реализовали в купальный сезон, чтобы люди успели воспользоваться результатами общих усилий еще в летние месяцы. Мы попросили местные власти помочь завершить все работы в сжатые сроки, и результат благоустройства не заставил себя долго ждать. В итоге на этот пляж начали ездить отдыхающие даже из Липецка.

- Сразу бросается в глаза, что много проектов «Стального дерева» связано с поддержкой детского спорта. Это приоритетное направление программы?

- Да, мы хотим повысить интерес подростков к спорту, поддержать любителей здорового образа жизни. Поэтому часто предоставляем гранты на спортивные проекты. Надеемся, что благодаря их реализации число юных спортсменов, да и просто здоровых людей, в регионе значительно увеличится. Радует и то, что совместная работа над такими проектами объединяет и сближает жителей всех возрастов - как в селах, так и в городских дворах.

- Будет ли действовать программа в следующем году?

- Мы планируем расширять нашу программу, чтобы больше позитивных идей имело финансовую возможность для воплощения. Так что жители Липецкой области уже сейчас могут поработать над планами, а в следующем году, выиграв наши гранты, успешно завершить самые яркие и интересные проекты.

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СПРАВКА

Программа «Стальное дерево» работает с 2017 года. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 проектов. На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК планирует направить около 8 млн рублей.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора и из архива фонда «Милосердие».