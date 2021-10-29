НЛМК стал победителем международной премии InterComm 2021

.

Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем главной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2021. Проект компании «Документальный спектакль «Картины военных лет» признан лучшим в номинации «Событие» среди проектов в области организации корпоративных мероприятии .

Документальный спектакль «Картины военных лет» основан на письмах и воспоминаниях фронтовиков, работавших в разные годы на Новолипецком металлургическом заводе. В нем приняли участие непрофессиональные актеры - волонтеры НЛМК из числа работников комбината. В подготовку сценария были вовлечены сотрудники Музея НЛМК, которые сделали подборку писем, воспоминаний металлургов-фронтовиков и работников тыла.

Премьера спектакля состоялась 9 мая 2021 года на сцене амфитеатра в парке Металлургов.

Премия InterComm учреждена двенадцать лет назад. Ежегодно эксперты в области корпоративных коммуникаций выбирают лучшие проекты по формированию корпоративной культуры, построению и укреплению бренда работодателя, обучению и мотивации персонала, развитию волонтерства и социального партнерства. Также премия оценивает личный и командный вклад менеджеров компаний в развитие коммуникаций с персоналом в специальных номинациях.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.