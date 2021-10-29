«Открытие» финансирует проект племенного животноводства

В планах партнеров – расширение сотрудничества в области АПК. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» установил лимит на сумму 2,9 миллиарда рублей, включая рефинансирование ранее взятых кредитов. Основной целью получения средств - строительство центра искусственного осеменения и расширение земельного банка компании.

Речь идет, в частности, о строительстве второй очереди селекционно-генетического центра в нашей области, рассчитанного на 250 хряков производителей. Ферма Группы является одной из четырех ферм, составляющих глобальную мультипликационную систему PIC-Mollevang, таким образом, производимые ей животные находятся на вершине генетической пирамиды.

Как поясняют в банке, сотрудничество с лидерами агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений его развития в регионе.

- ГК «Отрада» - эксклюзивный партнер в России одного из мировых лидеров в области генетики свиней. Позиции группы в племенном животноводстве и ее планы по развитию закладывают основу для долгосрочного плодотворного и успешного сотрудничества, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецкой области.