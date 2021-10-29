Валерий Дремов вновь стал лучшим участковым Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Казалось бы, снаряд дважды в одну воронку не падает. Но старший участковый отдела полиции №6 Липецка Валерий Дремов поспорил бы с этим выражением. Майор полиции второй год подряд участвует в конкурсе "Народный участковый". И вновь он стал лучшим в регионе. Участковый набрал в онлайн-голосовании 970 голосов и вышел в финальный этап Всероссийского конкурса. Кстати, в прошлом году за него проголосовали 579 человек.

Валерий Дремов вновь стал лучшим участковым Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Валерий Дремов из Липецкого района. Окончил Саратовский юридический институт МВД России. Пришел в милицию в 2008 году. С 2014 года работает участковым. С 2017 года несет службу в отделе полиции №6, который находится на ЛТЗ. Валерий признается, поначалу было нелегко, так как лично еще не был знаком с населением, да и район на окраине Липецка один из наиболее сложных в городе. Но время все расставило по своим местам. Многих на своем участке, где проживает 2 598 человек, майор знает в лицо.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТКОВОГО

Рабочий день участкового может быть наполнен как рутиной, так и неожиданными происшествиями. С утра Валерий изучает оперативную обстановку: что произошло на участке, принимает обращения от граждан, звонки.

- Лично ко мне приходят граждане и пишут заявления, - рассказал народный участковый. - Сейчас все чаще людей обманывают мошенники. Звонят, представляются сотрудниками банков и выманивают деньги. Бывает, под видом социальных работников приходят неизвестные в дом, меняют, к примеру, шланг, подписывают договор с хозяевами и берут за работу большие суммы. Поэтому мы усилили профилактическую работу в этом направлении. Хожу по квартирам и вручаю липчанам памятки. Предупреждаю, объясняю, как не стать жертвой мошенников.

Дважды народный участковый Липецкой области: "Я на своем месте. Мне нравится работать с людьми" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также ежедневно проводится обход по территории. Валерий заходит к горожанам, состоящим на профилактическом учете. Это ранее судимые жители, несовершеннолетние, люди с психическими заболеваниями, неблагополучные семьи. Также участковый наведывается по "проблемным" адресам.

- Жители меня знают, я знаю куда идти, с кем разговаривать и о чем, - уточнил сотрудник полиции. - Я на своем месте. Мне нравится работать, общаться с людьми, помогать решать их проблемы. Конечно, свободного времени очень мало. Поступает много обращений, все их нужно отработать. Бывает и так, что утром уедешь и только к вечеру вернешься - каждого заявителя нужно опросить. Отдыхаю дома. Силы дает семья. Иногда езжу на рыбалку.

График у участкового ненормированный. Бывает, что рано утром приходится ловить нарушителей. Да и выспаться не всегда удается - стабильно 2 раза в неделю ночные происшествия.

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"ОБЩАЕМСЯ ВЕЖЛИВО И КОРРЕКТНО. ЛЮДИ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ"

Чаще всего на ЛТЗ происходят кражи, хищения из магазинов, семейные конфликты, выяснение отношений между соседями, драки. Случаются и угрозы убийством, побои. И здесь участковому нужно правильно среагировать.

- Сам по себе я спокойный, - уверяет Валерий. - Сдержанный, терпеливый. Меня тяжело вывести из себя. И это очень помогает в работе. Делать все по закону, а не срываться на эмоции. Ведь ситуации разные бывают. Иногда приходится и силу применять. Но в основном проводим беседы. Общаемся вежливо, корректно. Люди прислушиваются. Кто-то даже идет на путь исправления, пытается бросить пить, находит работу. Не всегда так происходит, к сожалению. Но все равно пытаюсь как-то наставить человека, поговорить по душам. Убедить, что еще не поздно все изменить.

Дважды народный участковый Липецкой области: "Я на своем месте. Мне нравится работать с людьми" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Конечно, не всегда участковому удается найти общий язык с липчанами. Одни не желают открывать дверь. Другие требуют того, что вне компетенции полицейских. Но вода камень точит. Валерий продолжает знакомиться со своими подопечными, общается с ними, оставляет личные контакты, а также номера экстренных служб. Те, кто обращался к участковому, знают - он заслужил доверие и всегда старается решить проблему.

- Он такой человек, что досконально разберется в ситуации, - поделилась своим мнением об участковом местная жительница. - Подскажет, поможет. Тактичный, вежливый, аккуратный в своих должностных обязанностях. Общаюсь с людьми и о Валерии Дремове слышу только положительные отзывы. Мы бы хотели, чтобы он получил звание лучшего участкового года. Он действительно это заслужил.

Напомним, всероссийский этап голосования стартует 1 ноября в МВД России и на сайте "Комсомольской правды".