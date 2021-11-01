НЛМК продолжает экологическую модернизацию доменного производства

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Новолипецкий металлургический комбинат приступил к реконструкции воздухонагревателей доменной печи №4 мощностью 2,1 млн тонн чугуна в год. Проект позволит на 98% сократить эмиссию оксида углерода (СО).

Экологическая модернизация будет выполнена без остановки доменной печи. В рамках проекта в период 2022-2024 гг. поочередно будут заменены три воздухонагревателя –это оборудование, которое позволяет уменьшить расход топлива для производства чугуна за счет разогрева и подачи в доменную печь обогащенного кислородом воздуха. Конструктивные особенности новых воздухонагревателей и более совершенная система дожигания топливных газов обеспечат экологические показатели производства на уровне наилучших доступных технологий.

Этот проект – новый этап в повышении экологичности печи после завершения капитального ремонта в начале этого года. Благодаря модернизации печь оснащена системами пылегазоулавливания со степенью очистки 99,9%. Вся отфильтрованная пыль возвращается в производство в виде железосодержащего сырья для выплавки чугуна, а очищенный доменный газ используют в качестве вторичного энергоресурса.

Инвестиции в комплекс проектов по реконструкции воздухонагревателей составят более 6 млрд руб.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.