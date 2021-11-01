«Ростелеком» масштабно запустил просветительский проект «IT-семья» в Центральном федеральном округе

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За два месяца курсы прошли 76 пар из Твери, Орла и Липецка. Ещё в шести городах (Иваново, Тула, Брянск, Рязань, Тамбов, Владимир) обучение сейчас в самом разгаре.

Партнерами проекта стали университеты, библиотеки, региональные представительства центра цифрового образования детей «IT-куб», Компьютерной Академии Шаг и технологического центра Accenture. Совместно с их специалистами представители «Ростелекома» разработали уникальные для каждого города образовательные программы.

Во время занятий бабушки, дедушки и их внуки-подростки прокачивают свои знания в области использования современных цифровых ресурсов – от общения в мессенджерах, создания и ведения аккаунтов в соцсетях до получения государственных и банковских услуг онлайн. Большое внимание в ходе занятий уделяется и вопросам безопасности. Преподаватели рассказывают, как защитить компьютеры и мобильные устройства от вредоносных программ, оградить себя от негативного общения и спама, какую информацию можно публиковать в открытом доступе, а какую следует скрыть.

Обучение проводится в очно-заочной форме. Общая продолжительность курса – 20 часов, а по окончании обучения между командами пройдут офлайн-соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получают награды от организаторов конкурса.

Вера Кузнецова, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы пошли дальше, чем простое цифровое просвещение для людей пожилого возраста. В проекте“IT-семья” провайдер объединяет, сплачивает два поколения, используя современное “оружие” — цифровую грамотность. Бабушки и дедушки погружаются в мир информационных технологий, учатся разговаривать с детьми на одном языке. Уверены, создание семейных команд позволит сохранить такой формат общения людей старшего возраста с внуками и за рамками мероприятий проекта».

Ирина Малько, директор центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Липецк):

«В нашем центре давно витала идея об образовательном проекте для старшего поколения. Занимаясь с детьми младшего возраста, мы наблюдаем, как им хочется, чтобы бабушка или дедушка говорили с ними на одном, цифровом, языке. И вот мечта нашла свое воплощение».

Юлия Кулева, директор ивановского филиала Компьютерной Академии ШАГ:

«Нам очень понравилась идея “Ростелекома” по обучению старшего поколения компьютерной грамотности, да еще и с поддержкой семьи. На мой взгляд, проект позволяет решить сразу две важные задачи. Во-первых, помочь пожилым людям адаптироваться к стремительно развивающемуся миру технологий. Во-вторых, сократить разрыв поколений: тем для общения у пожилых людей и их внуков станет гораздо больше. У детей появится возможность проявить заботу освоих близких и ответственность за них».

Дмитрий Горынин, директор Технологического центра Accenture в Твери:

«Как один из мировых лидеров в сфере информационных технологий мы понимаем важность развития цифровой культуры, в том числе среди людей старшего возраста. Поэтому охотно поддержали инициативу “Ростелекома” и приняли участие в разработке проекта “IT-семья”. Наша авторская образовательная программа помогла участникам овладеть базовыми цифровыми навыками — от пользования социальными сетями до покупок в онлайн-магазинах».

По итогам первых месяцев проекта можно с уверенностью сказать, что он пользуется большим успехом у жителей регионов. Пожилые люди, не попавшие в пилотную учебную группу, обращаются к специалистам «Ростелекома» с просьбой включить их в состав участников следующего потока. Поэтому цифровой провайдер продолжит начатую работу.

Получить подробную информацию о проекте можно на сайте «Ростелекома».

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Фото Предоставлено «Ростелеком»