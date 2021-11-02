«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 170 социально значимых объектов Липецкой области

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В текущем году провайдер обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой 170 организаций. Среди них 126 фельдшерско-акушерских пунктов, 38 учреждений культуры, четыре школы, одна пожарная часть и одно отделение Росгвардии. Для этого специалисты компании проложили более 200 километров волоконно-оптических линий связи.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В рамках проекта специалисты “Ростелекома” с 2019 года ведут масштабное строительство оптических линий связи. За три года доступ к цифровым решениям появился у 400 государственных учреждений даже в самых отдаленных населенных пунктах региона. Телекоммуникационные сервисы помогают повысить эффективность социальных объектов. Теперь местным жителям гораздо проще получить государственные услуги».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«Благодаря федеральному проекту социально значимые объекты Липецкой области обеспечены высокоскоростным интернетом. “Ростелеком” показал себя добросовестным и ответственным подрядчиком: все СЗО были подключены в срок. Построенная цифровая инфраструктура повысит доступность электронных сервисов и поможет улучшить качество жизни в нашем регионе».

«Ростелеком» реализует в Центральном федеральном округе ряд проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика». До конца 2021 года провайдер обеспечит интернетом 4 858 СЗО.

С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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Фото предоставлено «Ростелеком»