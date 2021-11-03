Группа НЛМК – участник COP26

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, примет участие в 26-ой конференции участников рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Лидеры стран и представители бизнеса обсудят программы сокращения эмиссии парниковых газов, «зеленое» финансирование и развитие мирового углеродного рынка в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

В рамках работы российской делегации директор Группы НЛМК Никита Воробьев расскажет о ключевых направлениях деятельности компании в области декарбонизации:

- внедрение новых технологий обогащения руды в период 2021-2023 гг. увеличит содержание железа в используемом сырье и снизит расход топлива доменных печей НЛМК, что приведет к снижению эмиссии СО2 на 800 тыс. тонн в год.

- новая электростанция, которая будет построена на площадке НЛМК в 2023 г., будет использовать попутные газы металлургического производства, что позволит повысить долю собственной генерации НЛМК с 65% до 95% и сократить эмиссию парниковых газов на 650 тыс. тонн в год;

- Группа НЛМК планирует создание новой низкоуглеродной цепочки производства стали на базе горячебрикетированного железа (ГБЖ) из собственного железорудного сырья;

- компания реализует портфель исследовательских проектов, направленных на применение водорода в производственном процессе, извлечение и утилизацию СО2;

- отдельным направлением стратегии компании является развитие продуктового ряда для клиентов, снижающих углеродный след: ветряной генерации, электрокаров, энергоэффективных сетей и оборудования.

Программа НЛМК по снижению эмиссии парниковых газов за пять лет периода 2016-2020 гг. позволила сократить показатель эмиссии СО2 на тонну стали на 4%. До 2023 года компания планирует дополнительно снизить данный показатель еще на 3%.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.