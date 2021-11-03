В Воронежской области при участии федерального финансирования ожидается запуск проекта модернизации школьных зданий

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Детали реализации программы обсуждались в ходе рабочей поездки председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в гимназию имени И.С.Никитина. Осмотр учебного заведения прошел совместно с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Игорем Кастюкевичем в рамках мониторинга школ региона. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства области Олег Мосолов и руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова.

Гимназия включена в список объектов, которые будут реконструированы на первом этапе реализации программы по модернизации системы общего образования, рассчитанной на пять лет. Создание такой общероссийской программы было инициировано президентом РФ Владимиром Путиным.

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- Гимназия имени И.С.Никитина одной из первых вошла в программу. Всего на территории Воронежской области капитального ремонта требует 68 школ, при этом 14 общеобразовательных учебных заведений уже включены в первый этап. Сейчас прорабатывается вопрос проектно-сметной документации, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В настоящее время подготовлена сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы на проведение капремонта гимназии имени И.С. Никитина. Стоимость работ составляет более 56 млн рублей. Департамент образования, науки и молодежной политики региона направил заявку для получения в 2022 году средств федерального бюджета в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования. На эти средства планируется выполнить внутренние ремонтные работы, привести в порядок лестничные клети и входные группы, заменить оконные блоки. Также обновят цоколь, отмостку, отремонтируют кровлю, водосточную систему и фасад, модернизируют инженерные коммуникации и электроснабжение.

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Как отметила во время экскурсии по зданию учебного заведения директор гимназии Жанна Каверина, здание школы изначально было построено по проекту госпиталя и за все время существования ни разу не ремонтировалось капитально (в следующем году гимназия отметит 60-летие со дня создания). При этом часть помещений, например, учебный блок и столовая, находятся в хорошем состоянии. Их удалось обновить, в том числе, благодаря помощи депутатов регионального парламента. Однако значительная часть помещений все же нуждается в капитальном ремонте.

Так, ремонта требует фойе и весь первый этаж, где находятся мастерские. Директор гимназии показала участникам рабочей встречи помещения первого этажа, часть учебных классов и отремонтированную столовую на втором этаже и спортзал.

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- Мы зашли на территорию школы, и сразу видим, что здесь есть одна спортивная площадка, вторая многофункциональная спортплощадка. Это говорит о том, что спортзал в гимназии маленький, — отметил Игорь Кастюкевич. — Но руководство школы и педагогический коллектив стараются и двигаются дальше. Таким людям хочется помогать.

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Спортзал в гимназии не используется уже 2 года, поскольку находится в плачевном состоянии. Все уроки физкультуры проводятся на улице либо в маленьком зале. Требует ремонта и актовый зал. При этом в гимназии обучаются почти 850 школьников.

В ходе дальнейшего обсуждения темы было отмечено, что в регионе уже третий год действует своя региональная программа капитального ремонта, в рамках которой ежегодно выделяется более 3 млрд рублей на модернизацию объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры, соцзащиты.

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– Это финансирование будет наращиваться, и мы понимаем, что благодаря всем источникам финансирования мы будем максимально приводить в порядок все здания и сооружения социальной сферы к нормативному состоянию, — подчеркнул Олег Мосолов.

автор Сергей Иванов