В Липецке автохам напал на женщину с коляской, которая мешала проехать по двору

Водитель напала на женщину с коляской Фото: принтскрин видео.

В Липецке буйный водитель напала на женщину с коляской, которая мешала проехать ему по двору по дворовой территории. Инцидент произошел вечером 1 ноября в микрорайоне Европейский во дворе дома №14 на улице Свиридова.

О случившемся рассказала в соцсетях участница конфликта – молодая мама. Она же прикрепила видео с камеры наблюдения, которая запечатлела драку. По словам липчанки, водитель проехал под знак «кирпич» и припарковался, а мама с коляской помешала ему уехать, чем и вызвала агрессию.

– «Человек припарковался на дворовой территории, где стоит знак кирпич и шлагбаум, – написала девушка в комментарии к видео. – Я гуляла с коляской, «мешала» ему проехать. Человек пытался свалить коляску, где лежит спящий ребенок 4,5 месяцев. Я хотела его остановить, он напал на меня».

Позже девушка оставила более развернутый комментарий, где пояснила, что попросила другого водителя уехать, в разговор вмешался владелец одного из припаркованных авто, с которым и завязался конфликт. Первый водитель уехал, девушка пошла закрывать шлагбаум и попыталась позвонить в ГИБДД сообщить о тех, кто по ее мнению нарушил правила парковки. В этот момент на нее напал то самый мужчина на видео.

– «Я кричала спасите, помогите, что муж даже услышал из окна квартиры. На всю площадку издавался мой крик, где были дети, потому что время 19:21, – написала мама. – Человек взялся за коляску, я еле ухватила ее, ибо она была на грани, чтобы перевернуться. Видно как я держу её, потому что вцепилась от страха за своего ребёнка. А он продолжал мутузить меня. Взрослый разъяренный мужчина».

В комментариях не все поддержали липчанку, девушке указали, что не стоило провоцировать водителей, не зная ПДД, да еще и с ребенком в коляске.

В случившемся теперь разбирается полиция и ГИБДД.

– В отдел полиции №7 поступило заявление от 23-летней жительницы города Липецка о конфликте, возникшем на придомовой территории, – сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – В настоящее время по данному факту назначена проверка, устанавливаются обстоятельства и последствия инцидента. Вместе с тем сотрудники по делам несовершеннолетних проведут с заявительницей профилактическую беседу о необходимости соблюдения закона в части надлежащего исполнения родительских обязанностей, исключающих допущения фактов угрозы жизни и здоровью ребенка.