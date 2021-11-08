Волонтеры «Милосердия» помогают липецким медикам в борьбе с COVID-19

.

Благотворительный фонд «Милосердие» начал в Липецке очередную акцию по поддержке учреждений здравоохранения в условиях новой волны пандемии COVID-19. Волонтеры фонда на личном автотранспорте будут безвозмездно доставлять врачей по вызовам больных. Это поможет ускорить экстренную медицинскую помощь жителям города и разгрузить штатный персонал поликлиник.

Акция продлится не менее месяца. За это время волонтеры фонда планируют ежедневно делать не менее 200 выездов к больным.

«С начала пандемии мы неоднократно помогали липецким медикам в их непростой работе. В прошлом году фонд организовал горячее питание врачам и медсестрам областной инфекционной больницы, в этом году неоднократно помогал клиникам по различным хозяйственно-бытовым вопросам. Кроме этого ни на месяц не прекращалась передача в ковид-госпитали региона средств защиты, востребованных лекарств и дорогостоящего оборудования на сотни миллионов рублей», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Волонтеры фонда активно участвуют в мероприятиях по поддержке жителей и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В прошлом году в пяти регионах России 300 корпоративных волонтеров помогали в проведении благотворительной акции помощи ветеранам Группы НЛМК «Мы рядом». Наборы с продуктами, предметами первой необходимости, информационными материалами по защите от пандемии получили около 16 тысяч пенсионеров.

Ранее волонтеры помогли провести в Липецке акцию поддержки одиноких родителей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. От фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, им передали более 8000 продовольственных наборов. Еще около 5000 таких наборов получили нуждающиеся жители Старого Оскола.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».