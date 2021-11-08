Игорь Артамонов: Сейчас мы наблюдаем снижение количества больных, поступивших в стационары

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Совещанием с главой региона Игорем Артамоновым завершился рабочий визит в Липецкую область заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева и директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольги Кобяковой, которые работали в регионе два дня. Они посетили инфекционный госпиталь Липецкой БСМП №1, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, аптечный склад Липецкфармации, Липецкую городскую поликлинику № 4, оценили работу передвижных прививочных пунктов.

За два дня Сергей Глаголев и Ольга Кобякова ознакомились с работой поликлинического звена, службы скорой помощи, инфекционного госпиталя. Медработникам была оказана всесторонняя методическая поддержка и даны рекомендации по организации деятельности. Акцент был сделан на работе с пациентами с COVID-19.

На встрече с руководителем Липецкой области стороны подвели итоги совместной работы и обсудили меры, принятые администрацией для борьбы с распространением COVID-19. Замминистра здравоохранения РФ отметил, что на фоне непростой эпидемической ситуации в регионе организована эффективная маршрутизация пациентов, зафиксированы высокие темпы вакцинации, в том числе среди старшего поколения и беременных женщин, ведётся контроль соблюдения введённых противоэпидемических мер.

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«Мне бы хотелось отметить профессионализм сотрудников поликлиник, стационаров и мобильных пунктов вакцинации, которые работают в крайне напряжённом режиме. Со своей стороны Минздрав России в постоянном режиме контролирует обеспеченность лекарственными препаратами, кислородом и незамедлительно готов оказать любую поддержку регионам, в том числе в привлечении медицинских специалистов и бригад для оказания помощи как пациентам с ковидом, так и с другими заболеваниями», – сказал Сергей Глаголев. Кроме того, заместитель министра здравоохранения России дал положительную оценку практике Липецкой области по организации и проведению экспресс-тестирования.

«Мы будем продолжать закупать экспресс-тесты, они показали свою эффективность. Более того, мы будем настаивать на том, чтобы их признавали достоверными при закрытии больничного. Это серьёзно облегчит работу медикам и жизнь людям, которым необходим тест перед выходом на работу», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Также на совещании отмечалось, что в Липецкой области грамотно организована антибиотикотерапия. «Это очень важно и эту практику необходимо сохранять и контролировать. Антибактериальные препараты, особенно при коронавирусной инфекции, должны назначаться обосновано», – заявил Сергей Глаголев.

Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова, подводя итоги своей работы в регионе, подчеркнула, что в Липецкой области выстроена одна из самых эффективных политик по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Мы видим, что ограничительные меры в регионе не просто введены, но и постоянно контролируется их выполнение. Мы проверили это на себе, пытаясь попасть в кафе, торговые центры и при заселении в гостиницу. Чётко выстроена работа и в медицинских учреждениях, мы увидели бережливые технологии в действии, грамотное разделение потоков пациентов, отсутствие дефицита препаратов и кислорода», – сказала Ольга Кобякова.

В свою очередь Игорь Артамонов подчеркнул, что введённые ограничения – меры вынужденные и дальше будут корректироваться в соответствии с эпидситуацией. Но жёстких запретов в регионе пока не предвидится. «У нас хорошими темпами идёт вакцинация, улучшилась работа скорой помощи, которая серьёзно сократила время приезда на вызов. Сейчас мы наблюдаем снижение количества больных, поступивших в стационары, не инфицированных, а именно госпитализированных. Это тоже хороший знак. Дальше будем действовать на основе анализа эпидситуации», – подытожил глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.