НЛМК обновил доски почета ко дню рождения предприятия

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Новолипецкий металлургический комбинат отметил 87-ю годовщину со дня выпуска предприятием первой продукции.

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Портреты 717 лучших работников разместили на цеховых досках почета. Каждый из награжденных проявил себя в различных областях производственной деятельности - кто-то подавал инициативы по улучшению и совершенствованию процессов, кто-то участвовал в корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях, многие помогали адаптироваться к работе новым сотрудникам.

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Ко дню рождения комбината у проходных установили необычный артобъект, а на территории предприятия появились поздравительные проекции. Настроение создают музыкальные приветствия в автобусах, которые доставляют сотрудников до места работы. А в фойе комбинатоуправления открылась выставка работ участников конкурса «Доменная печь глазами детей».

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7 ноября 1934 года доменная печь №1 Новолипецкого металлургического завода выдала первый чугун. Пуск нового завода стал знаковым событием для отечественной промышленности. Страна, которая только становилась на рельсы индустриализации, остро нуждалась в новых производствах. Первый чугун первой доменной печи НЛМЗ стал отправной точкой в истории становления современной металлургической компании.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.