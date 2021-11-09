Чистая прибыль группы «Открытие» увеличилась в 2 раза

Группой опубликована промежуточная отчетность, соответствующая международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», так комментирует достигнутые показатели:

- В рамках стратегии развития группы как ведущей технологической платформы мы продолжаем запускать инновационные продукты и внедрять цифровые технологии во все бизнес-процессы. В третьем квартале мы расширили функционал мобильного приложения банка и запустили ряд новых роботизированных сервисов для предпринимателей. Также введен в эксплуатацию консолидированный центр обработки данных для компаний группы, который поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту нашего бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов.

Мы развиваем группу как устойчивый бизнес, учитывающий интересы широкого круга стейкхолдеров. В октябре в банке «Открытие» утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам. Также мы одними из первых присоединились к новой программе господдержки предпринимателей — зонтичному кредитованию под поручительства Корпорации МСП, – подчеркнул председатель правления банка.

Что касается цифр, то они таковы: совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 9% до 3 780 миллиардов рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2 657 миллиардов (70% от активов группы). В структуре активов превалирует кредитный портфель, на долю которого приходится 51%. Портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года увеличился на 11%, малого и среднего бизнеса - на 23%, розничного - на 30%.

Средства клиентов являются основным источником фондирования, увеличившись за 9 месяцев года на 10%. Средства физических лиц составляют 51% от общего объема, из которых 56% средств клиентов приходится на срочные депозиты.

Рентабельность капитала (ROTE) за 9 месяцев 2021 года увеличилась до 19,1% с 10,9% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 сентября 14,4%.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.