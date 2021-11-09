«Липецкэнерго» приняло участие в региональном этапе Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2021

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В этом году в связи с сохраняющимися эпидемиологическими ограничениями Фестиваль проходил в ограниченном, преимущественно дистанционном, формате. Состоялись конкурс online-рисунков и проектных работ по энергетике и энергосбережению, квиз-викторина «ЭкоЛОгика» и энергосберегающий флэшмоб.

В финале мероприятия состоялся форум «Проблемы и пути снижения энергопотребления в сфере теплоэнергетики, газификации и электроснабжения», ставший площадкой для обсуждения актуальных тем топливо-энергетического комплекса. Он собрал глав муниципальных образований, представителей ресурсоснабжающих и энергосервисных компаний, а также студентов региональных образовательных учреждений.

С докладом на форуме выступил начальник управления технологического развития и цифровизации «Липецкэнерго» Олег Середкин. На примере внедряемых современных технологий, а именно беспилотных летательных аппаратов для диагностики линий электропередачи, он рассказал о внедрении передовых технологий как неотъемлемом элементе повышения энергоэффетивности отрасли. По завершении доклада, вызвавшего живой интерес присутствующих, представитель «Липецкэнерго» ответил на все вопросы, как по теме, так и о деятельности «Россети Центр» в целом.

Диалог, сложившийся за круглым столом по электроснабжению, позволил обозначить перспективные задачи по внедрению современных технологий и наметить пути их решения, подтвердив лозунг: «Вместе – ярче!».

Важность проводимого Фестиваля и участия в нем подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин: «Для нас участие в фестивале важно и ответственно. Это хорошая традиция, которая позволяет менять общество, формируя культуру бережливого энергопотребления. Энергоэффективность и энергосбережение – это не просто слова, а необходимые условия нашего будущего, поэтому в этом вопросе так важна солидарность, построение конструктивного диалога».

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Фото предоставлено Липецкэнерго