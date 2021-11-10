Игорь Артамонов: Быстро, удобно и важно

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие во Всероссийской переписи населения. Руководитель региона заполнил переписной лист на портале госуслуг.

«Весь процесс занял не больше пятнадцати минут – быстро, удобно и очень важно, – отметил Игорь Артамонов. – Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждается население. Мы сможем скорректировать уже имеющиеся госпрограммы или разработать новые, которые смогут улучшить качество жизни людей».

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно четырьмя способами: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарные участки в ближайших школе или доме культуры с 8:00 до 21:00, где работают переписные пункты, дождаться переписчика дома.

Предварительные итоги переписи появятся в апреле, а окончательные данные будут опубликованы в четвёртом квартале 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.