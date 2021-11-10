52% россиян заявили об ухудшении своего финансового положения

На вопросы соответствующего опроса отвечали совершеннолетние жители городов с населением более 100 тысяч человек Фото: Екатерина ПАПАКИНА

У 39% из тех, кто заявил об этом, финансовое положение ухудшилось незначительно, а 13% заявили о серьезном ухудшении или потере всех доходов. Год назад, в ноябре 2020-го, о снижении своих доходов из-за пандемии в ходе аналогичного опроса заявляла половина респондентов. У 6%, наоборот, дела пошли на лад. А вот 42% россиян сообщили, что пандемия не изменила их финансовое положение.

45% россиян заявили, что пандемия не изменила их образ жизни. 23% стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. Каждый пятый начал меньше пользоваться общественным транспортом, 17% теперь чаще пользуются дистанционными финансовыми услугами. 14% начали откладывать деньги на «черный день» (к слову, в июне прошлого года о желании создать собственную подушку безопасности из-за пандемии заявляли 39% россиян). 10% стали сильнее бояться заболеть и меньше доверять врачам. 12% боятся путешествовать, а вот 6% заявили, что во время пандемии, наоборот, начали больше знакомиться с Россией.

Многие россияне решили отказаться от путешествий, но есть и те, кто стал делать это чаще.

Оценивая возможные сроки окончания пандемии, 35% опрошенных затруднились с ответом. 25% россиян считают, что ковид с нами навсегда, еще 21% ожидают окончания пандемии лишь через 3-5 лет.

Россияне полагают, что многие пандемические ограничения останутся с нами навсегда. По мнению 62%, нам постоянно придется вакцинироваться и ревакцинироваться. 36% считают, что навсегда останется масочный режим. 34% прогнозируют появление постоянных ковид-паспортов и QR-кодов. 29% полагают, что останется необходимость сдавать тесты на ковид при авиаперелетах, 16% прогнозируют сохранение термометрии в офисах.

37% россиян хотели бы полностью вернуться к своему образу жизни двухлетней давности. Однако некоторые приобретенные во время пандемии привычки люди хотели бы оставить на всю жизнь. Например, 40% намерены больше внимания уделять своему здоровью. 27% хотят и дальше пользоваться финансовыми продуктами и услугами онлайн. По 26% хотели бы сохранить возможность работать удаленно, а также заказывать онлайн еду и другие товары. 24% хотят и дальше копить деньги. 14% намерены сохранить онлайн-общение, по 13% - путешествовать по России и не пользоваться наличными деньгами.