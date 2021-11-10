Новые почтоматы, электронная доверенность и возврат заказов: о работе Почты России в Липецкой области

Об итогах работы Почты России Липецкой области за 9 месяцев 2021 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 10 октября, на пресс-конференции подвели итоги работы Почты России Липецкой области за 9 месяцев. По словам директора регионального УФПС Андрея Коробова, в области 494 отделения связи, причем 70% из них находятся в сельской местности. Трудятся 2 600 сотрудников, из которых около 1 200 - почтальоны.

С января по сентябрь в регионе на участках сортировки обработали 15 млн почтовых отправлений. Чаще всего липчане отправляют корреспонденцию и посылки в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Кстати, активно пользуются и международной почтой - более 1 млн отправок и вручений. Основные направления - Германия и Израиль.

Об итогах работы Почты России Липецкой области за 9 месяцев 2021 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Также в Липецкой области установили 20 почтоматов, - добавил Андрей Коробов. - А к концу года их будет 43. Они находятся в сетевых магазинах, почтовых отделениях. Для клиента это, в первую очередь, удобство. Кроме того, снижается нагрузка на почтовые отделения, уменьшается очередь.

Ускорить получение отправлений липчане могут с помощью простой электронной подписи. Ее уже оформил каждый четвертый житель Липецкой области - 293 тыс. человек. С этой услугой клиенту не нужно предъявлять паспорт и заполнять бумажное извещение. Достаточно иметь при себе мобильный телефон. Простую электронную подпись можно оформить бесплатно в отделениях почтовой связи.

Об итогах работы Почты России Липецкой области за 9 месяцев 2021 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В настоящее время Почта готовится к высокому сезону. Он стартует в ноябре и заканчивается к концу февраля. Это период, когда интернет-магазины проводят распродажи, люди заказывают подарки родным к праздникам. И чтобы высокий сезон прошел без сбоев, Почта России организует отдельные группы для обработки отправлений, на линию выходит дополнительный транспорт, работает круглосуточная IT-поддержка.

Липчане же могут следить за посылкой в мобильном приложении, отправлять корреспонденцию, указывая лишь номер телефона получателя, а в случае необходимости воспользоваться бесплатной электронной доверенностью. То есть посылку сможет забрать кто-то из знакомых, нужно лишь оформить доверенность. Еще одна удобная функция - "Легкий возврат". Через эту систему можно бесплатно вернуть заказы из интернет-магазинов. За 9 месяцев жители региона воспользовались сервисом 7 500 раз.