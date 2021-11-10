"Он всегда улыбался": бывший хоккеист МХК "Липецк" скончался после травмы позвоночника

Фото МХК "Липецк"

В минувший вторник, 9 октября, скончался бывший игрок МХК "Липецк" Андрей Болтов. Как стало известно "КП-Липецк", несколько месяцев назад хоккеист получил серьезную травму - компрессионный перелом позвоночника. Это произошло уже вне липецкого клуба. Он оказался прикован к постели.

Парень стойко выносил свалившиеся на него страдания. В сентябре клуб объявил сбор на лечение своего экс-игрока. Кстати, недавно сообщили, что Андрей вроде бы идет на поправку. Но, к сожалению, надежды на выздоровление не оправдались. Спортсмен умер. Ему был 21 год.

- Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея, - объявили в молодежном хоккейном клубе "Липецк". - Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим.

В пресс-службе МХК "Липецк" сообщили, что новость о смерти Андрея была для них шоком. Все, кто был с ним знаком, верили в лучшее. Еще несколько недель назад казалось, что самое страшное позади, что молодой человек сможет преодолеть все трудности.

- Он всегда улыбался, - вспоминают в МХК "Липецк" - И ребята о нем отзывались положительно.

Андрей Болтов - воспитанник школы магнитогорского "Металлурга". В Липецк приехал в 2018 году, играл в нападении. За два сезона он провел в МХК "Липецк" 85 матчей и набрал 44 очка. В 2020 году Андрей уехал из Липецка, пробовал себя в других клубах.