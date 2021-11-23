Фонд «Милосердие» организовал благотворительный кинопоказ фильма об Олеге Пешкове

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Благотворительный фонд «Милосердие» организовал кинопоказ фильма «Небо» для 100 учащихся липецких школ, в том числе №30, которая носит имя Героя России Олега Пешкова.

Вышедший недавно на экраны страны фильм «Небо» рассказывает о подвиге российских офицеров - участников контртеррористической операции в Сирии. Он основан на реальных событиях и повествует о судьбе летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова, который погиб в 2015 году при исполнении воинского долга.

30-й липецкой школе присвоили имя липецкого летчика еще на этапе строительства. Теперь в ней создан музей памяти, где собраны личные фотографии и вещи Героя России. В школе также установлен бюст Олега Пешкова работы скульптура Игоря Мазура.

«Для молодежи важно иметь достойный пример настоящего защитника Отечества. Именно таким остался в памяти всех липчан Олег Пешков. Мы организовали благотворительный кинопоказ, чтобы учащиеся школы, которая носит имя героя, смогли ярче представить истоки его подвига. Уверена, после просмотра фильма школьники будут еще больше гордиться нашим земляком и уважать тех, кто защищает наше мирное небо», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Всего с начала текущего года на поддержку учебных учреждений и образовательных проектов фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил более 17 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».