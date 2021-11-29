Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу

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И подвели итоги традиционной акции «Материнская слава». Наград удостоились сразу две сотрудницы НЛМК.

Почетным знаком «Слава матери» наградили машиниста конвейера агломерационного цеха НЛМК Светлану Елянушкину. У неё четверо детей. Старший, Кирилл, уже работает на железной дороге. Алина окончила металлургический колледж по специальности «Крановщица», у нее красный диплом. А две младшие девочки – девятилетняя Ксения и одиннадцатилетняя Даша – пока еще учатся в школе и увлекаются цирковой гимнастикой.

- Как все успевать с четырьмя детьми? Надо, чтобы муж был хороший – как у меня. Он всегда готов взять на себя и домашнюю работу, и хлопоты с детьми. Очень много помогали старшие дети: и позаниматься, и младших отвести в секцию. Честно, я не считаю себя лучшей матерью на свете и такая высокая награда меня даже где-то смущает. Мы с мужем ничего особенного не делаем: просто потихоньку воспитываем своих детей. Учим их уважению к старшим и друг к другу, доверять, помогать, - рассказала Светлана Елянушкина.

Ещё одна сотрудница НЛМК - Татьяна Калинеева, специалист по ремонту сталеплавильного оборудования, стала победительницей городской акции «Материнская слава». У Татьяны трое детей и все уже взрослые. Старший сын, Андрей, сейчас живет в Москве. У него свой бизнес. Средняя дочь, Александра, работает бухгалтером, а младшая Алена – библиотекарем.

Торжественный приём для лучших мам областного центра традиционно проводят накануне международного праздника «День матери». В этом году обладателями Почетного знака «Слава матери» стали пять липчанок, а дипломы победительниц акции «Материнская слава» получили десять участниц.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.