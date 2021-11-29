Юные подопечные фонда «Милосердие» открыли хоккейный сезон

.

В Липецке прошел первый в рамках Специальной Олимпиады России матч с участием местной хоккейной инклюзивной команды «Снежные барсы», где занимаются ребята с расстройствами аутистического спектра. Команду поддерживает благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК.

Липецкие спортсмены, которые еще меньше года занимаются хоккеем, соревновались с московскими сверстниками. 45-минутная игра из-за ограничительных мер прошла без зрителей, матч завершился со счетом 6:8 в пользу москвичей.

В этом году благотворительный фонд «Милосердие» оснастил команду «Снежные барсы» современными тренажерами для тренировок. Новые балансировочные платформы теперь улучшают координацию движений и развитие зрительно-моторной координации, а парашют для бега тренирует выносливость. А еще у юных хоккеистов появились барьеры, фитболы, хоккейные стойки, тумбы для прыжков, гимнастические ковры и многое другое.

«Мы рады, что наша помощь помогает юным хоккеистам чувствовать себя увереннее на поле. Одна из главных проблем у детей с аутизмом – ощущение себя в пространстве. Занятия на специальном оборудовании помогают им лучше освоиться, осознанно управлять своим телом, контролировать себя и движения. Кроме того, при работе в команде развиваются их коммуникативные навыки, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Уверена, что у «Снежных барсов» впереди еще немало спортивных побед».

Еще несколько месяцев назад родители «Снежных барсов» и представить себе не могли, что их дети смогут играть на льду в команде. Всего за год ребята прошли путь от обучения катанию на коньках до первых в истории российского адаптивного хоккея соревнований, которые состоялись весной на фестивале адаптивного хоккея Hockey Family Fest в Нижнем Новгороде. В сентябре особенная команда из Липецка была принята в члены Федерации адаптивного хоккея России.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».