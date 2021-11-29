НЛМК приступил к реконструкции нагревательной печи стана горячей прокатки

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Новолипецкий металлургический комбинат приступил к реконструкции печи для нагрева стальных заготовок перед прокаткой на стане 2000. Модернизация агрегата позволит увеличить производство горячекатаного проката в Липецке на 430 тыс. тонн в год (+7%), повысить качество продукции, в два раза снизить расход энергоресурсов и на 53 тыс. тонн сократить эмиссию парниковых газов (СО2).

Реконструкцию проведут в условиях действующего производства без остановки стана. Новый агрегат оснастят автоматизированной системой управления на основе обучаемой математической модели. Она будет самостоятельно корректировать температурный режим в зависимости от прокатки конкретных марок стали. После реконструкции производительность печи вырастет на 23% до 320 тонн в час (2,25 млн тонн в год).

В настоящее время на участке печей стана 2000 в эксплуатации находятся пять агрегатов, четыре из них прошли модернизацию ранее. С пуском пятой реконструированной печи весь объем металла для горячей прокатки будет проходить обработку на высокоэффективных, ресурсосберегающих агрегатах нового поколения.

Завершить реконструкцию и запустить агрегат в работу планируется во втором квартале 2023 года. Инвестиции в проект составят более 5 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.