Новые электронные сервисы ФСС упрощают получение госуслуг

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Как проактивные технологии помогают страховщикам и жителям региона? Изменится ли в 2022 г. процедура выплат пособий и оформления родовых сертификатов?

Эти и другие вопросы в ходе круглого стола, организованного «Комсомолкой» совместно с ФСС, обсудили сотрудники Фонда, управления здравоохранения, представители регионального отделения Пенсионного фонда РФ, общественных организаций инвалидов, СМИ.

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- Внедрение новых электронных сервисов направлено в первую очередь для улучшения качества обслуживания, как страхователей, так и застрахованных граждан. Наша цель - донести особенности нововведений до жителей региона, - подчеркнул, открывая мероприятие, управляющий Липецким региональным отделением ФСС Сергей Зачиняев.

«Козыри» электронного родового сертификата

Бумажный вариант документа вышел из оборота- с 1 июля родовый сертификат оформляется в электронном виде. В числе преимуществ – уменьшение трудозатрат на оформление, автоматическое формирование статотчетности и документации. Что, по мнению экспертов, значительно облегчает взаимодействие с медицинскими организациями.

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- Все расходы медорганизациям возмещает ФСС. У нас заключены договоры с 30 медучреждениями, оформляющими родовые сертификаты. За 11 месяцев оплачено 16 тысяч родовых сертификатов на 74,5 млн рублей, - отметила главный бухгалтер регионального отделения Фонда Светлана Пашкова.

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Полномасштабное межведомственное сотрудничество организовано и между региональным отделением ПФР и Фондом. Проведенная объемная работа по настройке новых форматов электронного взаимодействия позволила сократить сроки назначения пособия и сэкономить время заявителя.

- С начала июля отделением ПФР по Липецкой области принято порядка 4150 заявлений данной категории с использованием сведений, получаемых из электронных родовых сертификатов, - сообщил представитель ПФР Ольга Коновалова.

С введением электронной формы документа, как пояснили эксперты, женщине нет необходимости предоставлять бумажные носители. Бланк формируется при первом посещении женской консультации (либо в роддоме или д/поликлинике). Вся информация передается во все службы в электронном виде.

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Все родовые сертификаты 1-го полугодия на бумажном носителе, как отметила зам. начальника областного управления здравоохранения Ольга Таскина, были переведены в «электронку», «в этом году уже оформлено 9 945 таких документов 30 медорганизациями».

С 1 января выплаты по «больничному» - напрямую

С 2022 года изменится механизм взаимодействия ФСС с работодателями. Назначение выплаты пособий по обязательному соцстрахованию будет осуществляться Фондом напрямую работающим гражданам в проактивном режиме, то есть беззаявительно. Выдача листков нетрудоспособности будет только в электронном виде. Об этом сообщила представитель регионального отделения ФСС Татьяна Кирьянова.

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Обмен юридически значимыми документами в электронном виде позволит осуществлять разработанный ФСС сервис – система электронного документооборота (СЭДО).

- Она объединит всех конрагентов и участников процесса, - разъяснил начальник отдела информатизации ФСС Руслан Федоренко. - Подключиться к СЭДО страхователь может как через программное обеспечение всем известных операторов электронной отчетности, так и с помощью разработанного ФСС бесплатного программного обеспечения на сайте Фонда.

Изменения будут и по электронной подписи. С 1 января 2022 г. э/подпись, в которой содержатся реквизиты юрлица, будет выдаваться только лицам, имеющим право действовать без доверенности – фактически руководителю организации.

Появится еще одно нововведение – машиночитаемая доверенность. Это электронный документ в машиночитаемой форме, подтверждающий право физическому лицу действовать от имени юрлица с указанием полномочий.

Введение электронного больничного, как отмечалось на круглом столе, упростит работу врачам, работодателям и ФСС. Электронный больничный будет невозможно подделать, потерять или испортить. Теперь работнику не надо представлять бумажный документ, и в любой момент он может узнать, какая выплата ему положена.

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В ближайшем будущем, как подчеркнул управляющий Липецким региональным отделением ФСС Сергей Зачиняев, «мы полностью уйдем от страхователей по начислению выплаты по листку нетрудоспособности – это будет происходить намного оперативней и четче».

Оформить покупку ТСР - не выходя из дома

До недавнего времени инвалиды могли получить техническое средство реабилитации (ТСР) в натуральном виде (в отделении ФСС) либо получить компенсацию после его приобретения. Теперь появилась еще одна возможность – приобрести ТСР посредством электронного сертификата.

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- Электронный сертификат работает по принципу банковской карты и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует предписаниям медико-санитарной экспертизы, - пояснила зам. управляющего Липецкого регионального отделения ФСС Наталья Перова.

Получить сертификат можно, подав заявление в территориальные органы ФСС, МФЦ, через портал Госуслуг либо по почте. Электронный сертификат содержит в себе сведения о сроке его действия, максимальную цену за единицу изделия, вид и количество ТСР, которые можно приобрести по сертификату. Если стоимость ТСР превышает сумму по электронному сертификату, получатель услуги может доплатить из собственных средств.

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Преимущество электронного сертификата для инвалида – это индивидуальность, быстрота приобретения. Покупку можно оформить, не выходя из дома - подать заявление на портале Госуслуг и оплатить товар на сайте.

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- У инвалидов появилась уникальная возможность самим выбрать то, что хотелось. К тому же срок получения средств реабилитации, который нередко растягивался, теперь значительно сокращен, что очень удобно, - прокомментировал представитель общественных организаций инвалидов Николай Сарычев.

Владимир КУЛИК. Фото автора.