«Открытие»: 74,5 миллиарда чистой прибыли

В прошлом году за аналогичный период прибыль банка составила 43,8 миллиарда.

Как гласят данные от ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ключевые показатели за октябрь 2021 года следующие:

Активы банка на 85 миллиардов рублей (+2,9%), кредитный портфель до вычета резервов - на 32 миллиарда (+1,6%), средства физических лиц - на 27 миллиардов (+2,7%). Чистая прибыль «Открытие» за десятый месяц года составила 2,9 миллиарда рублей.

Если говорить о десяти месяцах текущего года, то активы банка выросли на 377 миллиардов рублей (+14,6%).

Рост кредитного портфеля с начала года составил 337 млрд рублей (+20,0%). Портфель юридических лиц вырос 21,2% - объем кредитов, выданных за 10 месяцев корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, оказался на 19% выше, чем за аналогичный период 2020-го. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 миллиардов рублей (+16% к показателю прошлого года).

Средства клиентов по итогам 10 месяцев 2021 года выросли на 172 миллиарда рублей - в основном за счет увеличения средств юридических лиц (+14,6%). Средства физических лиц увеличились на 3,6%.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 360,4 миллиарда рублей (+7,3% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 ноября 2021 года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 147,8% (пороговое значение: 15%), Н3 — 194,1% (пороговое значение: 50%).