В Липецке шквалистый ветер валял деревья и рвал провода Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Всю ночь в Липецке бушевала стихия. Напомним, спасатели предупреждали о сильном ветре до 22 м/с. За этот короткий период времени на пульт системы "112" поступило 5 сообщений о происшествиях.

По данным пресс-службы городского управления ГО и ЧС, на остановку "Памятник Танкистам" рухнуло дерево. Специалисты уже опилили и убрали ветки и стекла. Аналогичная история - на дороге в районе поворота "Парус".

В Липецке шквалистый ветер повалил дерево на остановку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке шквалистый ветер повалил дерево на остановку Фото: Юлия КЛЮЕВА

На улице Семашко у дома №8 дерево упало на проезжую часть и тротуар. У дома №8 на улице Исполкомовская - на электропровода. У строения 5 на Индустриальной ветер сорвал металлические листы отделки здания. Информацию по всем случаям передали профильным службам.

Из-за шквалистого ветра без света остались жители улиц Курчатова, Сурикова, Кулибина, Энтузиастов, Ковалева, Баумана, Грибоедова и Сафонова. На месте работает бригада. На улице Баумана в районе остановок "Сады Речное" и "Автобаза" отключились светофоры. Электроснабжение планируют восстановить в течение 2 часов.

В настоящее время порывы ветра достигают 20 м/с. Липчан просят соблюдать правила предосторожности - не оставлять машины под деревьями, не укрываться за остановками, рекламными щитами, не стоять у стен домов.