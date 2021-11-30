Энергетики «Липецкэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий – осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами до 24 м/с в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с 09:30 30.11.2021 года введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 128 бригад в составе 429 человек и 212 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 3 Мвт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Реклама

Фото предоставлено «Липецкэнерго»