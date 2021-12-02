«Водные проблемы» Липецка решит частно-государственное партнерство

.

Нарастающий износ трубопроводов, ежедневные порывы на сетях водоснабжения и засоры канализации, неприятный запах от очистных сооружений, недовольство горожан… Ситуация ухудшается и потому требует безотлагательного решения. Сегодня на «депутатском часе» депутатам горсовета была предложена для обсуждения новая концепция развития системы водоснабжения и водоотведения Липецка на основе государственно-частного партнерства.

.

Износ системы

- Статистика печальна, более двух порывов трубопроводов в день, что вызывает недовольство жителей. Это дискомфорт и рост социальной напряженности, - отметил в начале выступления первый зам. главы администрации г. Липецка Вадим Негробов.

Обрисованная картина показала всю неприглядность ситуации. И положение дел в ЛГЭК только ухудшается.

Сегодня в ведении АО ЛГЭК более 1063 км сетей водоснабжения. Из них со 100% износом – 548 км! Из 898 км сетей водоотведения у 617 км износ составляет все 100%. Большая часть трубопроводов была проложена в середине прошлого века.

При таком износе коммуникаций как снежный ком растет число нештатных ситуаций – в год более 700 порывов трубопроводов, потери воды составляют 31,9%. Неприглядная картина и по сетям водоотведения – более 8 тысяч засоров в год или по 20(!) ежедневно. Такой путь фактически грозит привести к коллапсу. По системе водоснабжения уже к 2026 г. износ сетей составит 100%, а по системе водоотведения 100%-й износ будет к 2033 г.

.

Что делать

Какова текущая ситуация? В 2021 году в систему водоснабжения вложено: 41 млн руб. на модернизацию и 40 млн руб на ремонтную программу. Приведено в порядок 3,1 км сетей. В систему водоотведения – 28 млн руб на модернизацию и 20 млн руб на ремонтную программу и 3,2 км сетей, соответственно. На большее у предприятий просто нет средств. Даже для того, чтобы поддерживать систему на том же уровне с износом сетей от 60% до 100%, ежегодное финансирование инвестиционных программ необходимо увеличить на 320 млн рублей. И это не деньги на развитие.

Понятно, что ситуацию надо срочно выправлять, но бюджет такую нагрузку вряд ли выдержит. Есть и другое предложение – привлечение инвестора. Это либо продажа сетей, либо заключение концессионного соглашения. Второй вариант в приоритете, ведь если объекты водоснабжения и водоотведения перейдут в собственность муниципалитета, за их обслуживанием и функционированием будет контроль.

.

Что предполагает инвестпрограмма

Законодательство предписывает актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Липецка с учетом развития города. А для этого надо учесть не только модернизацию существующего хозяйства, но и строительство новых сетей – с учетом реализации проектов комплексного развития территорий.

Основываясь на этом требовании, в Липецке разработали инвестпрограмму, которую и представили вниманию депутатов. Она предполагает, что для развития отрасли в следующие 49 лет необходимо будет вложить чуть более 18 млрд рублей (в ценах текущего года), в том числе порядка 9 млрд до 2036 года. Это даст возможность не то что поддерживать ситуацию, но и работать над модернизацией сетей. А также позволит привлечь в бюджет дополнительные средства за счёт налоговых поступлений.

«Сомнения отпали»

Но кто возьмёт на себя такие траты? Специалисты провели оценку рынка операторов ЖКХ, группа депутатов горсовета и представителей мэрии посетили Тюмень, Воронеж, где ознакомились с опытом предприятий ГК «Росводоканал». К решению вопроса была привлечена корпорация развития ВЭБ РФ. Сейчас переговоры с РВК в финальной стадии.

- Последние сомнения отпали, когда в 2020 г. ГК «Росводоканал» совместно с ВЭБ РФ создали совместную холдинговую компанию, - сообщил депутатам Вадим Негробов. – В числе преимуществ организации – государственное участие и высокая экспертность.

Сегодня «Росводоканал» - крупнейший оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Предприятия группы уже успешно работают в 8 городах.

- Речь идет о компании с солидной репутацией. Наши деньги позволят сделать что-то полезное для Липецкой земли, - отметил исполнительный директор ВЭБ РФ Сергей Завриев.

.

Опытом работы Росводоканала в Воронеже (1-я в России концессия в городе-миллионнике) поделился гендиректор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко. Он привел показательный пример:

- В 2022 году повышение тарифа составит 4,5% по воде и 15% по водоотведению. На семью из 4-х человек в 3-х комнатной квартире это плюс 75,4 рубля.

Спикер также отметил, что «РВК-Липецк» будет совершенно самостоятельной компанией, внедряющей все нововведения Росводоканала.

.

Что предстоит решить

На 1 этапе должно произойти перезаключение договоров аренды, получено одобрение ФАС. Имущество будет сконцентрировано на одном операторе, что позволит приступить к операционной деятельности. Конечная цель – концессионное соглашение, после заключения которого можно перейти к активной фазе инвестиций. Так, в течение 15 лет в объекты сфер водоснабжения и водоотведения планируют вложить почти 9 млрд руб.

Задачи, которые предстоит решить, были проработаны совместно с командой города, специалистами ЛГЭК и РВК. Это строительство и реконструкция более 400 км сетей водоснабжения и почти 300 км сетей водоотведения, что должно повысить качество поставки ресурсов и существенно снизить аварийность. По водоснабжению аварийность снизится до уровня 30%, по водоотведению –40%.

Отдельная актуальная комплексная проблема – очистные сооружения МУП «ЛиСа». Ее решение будет рассматриваться в 3-х плоскостях:

- реконструкция сооружения, установка газоочистки для устранения неприятного запаха;

- модернизация системы очистки стоков;

- утилизация накопленного илового осадка.

.

Преимущества новой программы

Ожидается позитивный эффект и для бюджетов города и региона. Концессия позволит привлечь 13,8 млрд руб от уплаты налога на имущество и 2,6 млрд руб в рамках оплаты налога на землю. При заключении соглашения средства можно будет использовать на софинансирование программ проекта.

Что касается тарифа – его усредненный годовой рост и по водоснабжению, и по водоотведению составит 6,7%. При этом РВК уже в 2022 году планирует инвестировать в объекты инфраструктуры почти 350 млн рублей, в 2023-м – более 1,2 млрд рублей. Совокупно к 2036 году в отрасль вложения составят свыше 11,8 млрд рублей.

Если же все оставить в режиме «статус кво», то рост тарифов составит примерно 6%. Но при этом ЛГЭК будет вкладывать в ремонт примерно те же деньги, что и сейчас. А, значит, о модернизации не может быть речи, впереди – 100% износ всех сетей.

Все решится до конца года

В числе актуальных вопросов, поставленных депутатами, были и будущий рост тарифов, и прозрачность коммерческой деятельности оператора. Их все в ближайшее время систематизируют и направят для рассмотрения. Окончательно определиться с оператором в Липецке планируют до конца года.

- Вопросов по качеству услуг РВК у нас нет, ключевой вопрос – по тарифам, - отметил председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев. - Сегодня мы услышали, что их резкого роста не будет. Мы попросили от администрации города и РВК предоставить полный отчет. До нового года принципиально определимся – с этой ли компанией заходим в концессию либо рассматриваем другой вариант.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.