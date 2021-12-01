Финансирование нацпроектов в Воронежской области составит в 2022 году почти 23,2 млрд рублей

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30 ноября в первом чтении на заседании Воронежской областной Думы принят главный финансовый документ региона на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 141,2 млрд рублей, расходов — свыше 144,5 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета максимально сбалансирован, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Расходы бюджета на 98,3% сформированы по программно-целевому принципу. Почти 67,7% расходной части документа касаются социальной сферы, выполнения государственных обязательств перед гражданами, повышение зарплат бюджетникам, индексации различных выплат, – прокомментировал основные параметры документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Ключевым приоритетом бюджетной политики области в части расходов на 2022 год является обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, заложенных Указами Президента РФ, а также положениями его Послания Федеральному Собранию, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению безработицы. В расходной части главного финансового документа региона только средства, формирующие фонд оплаты труда с начислениями, составляют более 41,5%. Еще порядка 7% заложено на различные социальные выплаты, и 13,3% – на иные мероприятия социальной направленности (в их числе средства на реализацию областной адресной инвестпрограммы, региональной программы капремонта и т.д.).

– На достижение национальных целей и реализацию соответствующих им национальных проектов в 2022 году предусмотрено более 23,2 млрд рублей, из них почти 13,6 млрд рублей – это средства федерального бюджета, а более 9,6 млрд рублей – областные, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Первая цель – это «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Здесь предусмотрена реализация мероприятий в рамках двух нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» с общим объемом финансирования более 9,6 млрд рублей.

Вторая цель – «Самореализация и развитие талантов», для достижения которой в рамках двух нацпроектов «Образование» и «Культура» региону предусмотрено свыше 3,4 млрд рублей. Цель по созданию комфортной и безопасной среды для жизни предполагает реализацию в регионе сразу трех взаимосвязанных нацпроектов – «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология». Общий объем средств, заложенных в 2022 году на них – более 9,7 млрд рублей. Почти половина из этого финансирования – 5,2 млрд рублей – приходится на различные мероприятия по нацпроекту «Жилье и городская среда». Цель «Эффективный труд и успешное предпринимательство» помогут достигнуть еще три нацпроекта –«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». На их реализации в бюджете региона предусмотрено в 2022 году порядка 355,5 млн рублей. Для реализации нацпроекта «Цифровая экономика» заложено более 104 млн рублей.