Фонд «Милосердие» подарит липецкой детворе новогоднее настроение

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Она поможет поздравить с Новым годом воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области.

Новогодние подарки со сладостями, игрушками и предметами первой необходимости получат около 650 детей. «Рождественский поезд» приедет в Грязинскую и Тербунскую школы-интернаты, в Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, в санаторную школу-интернат в поселке Дачный, в детский дом в селе Борино, Елецкий дома ребенка, а также к маленьким пациентам детского отделения больницы в поселке Плеханово.

В этом году праздничные продуктовые наборы от фонда также передадут одиноким ветеранам, которые проживают в Липецке и имеют инвалидность. Кроме этого часть новогодних подарков попадут в малообеспеченные многодетные семьи.

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С начала декабря в двух липецких парках - Нижнем и Металлургов при поддержке фонда «Милосердие» открылись филиалы почты Деда Мороза. Написать послание, попросить подарок на Новый год или поздравить дедушку и его внучку с наступающими праздниками может каждый желающий, независимо от возраста. В Нижнем парке заветный ящик располагается рядом с путевым дворцом Петра Великого, в парке Металлургов – возле главной ёлки.

Дед Мороз обещает ответить личным письмом на все послания, которые придут ему из Липецка. Помогут ему в этом волонтеры. Работать почта Деда Мороза будет до 10 января.

Новогоднюю акцию «Рождественский поезд» фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, проводит совместно с профсоюзным комитетом предприятия с 2001 года.

Сергей АЛЕКСНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».