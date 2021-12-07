Липчане приобрели 500 Капсул с голосовым помощником Марусей от VK

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Специалисты компании отмечают, что спрос на устройство серьезно вырос в четвертом квартале. Для сравнения: в ноябре колонок было продано в два раза больше, чем в сентябре. Причина проста: именно в это время начинаются поиски новогодних подарков.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«С каждым днем на рынке появляется все больше новых гаджетов. Среди них – колонка Капсула с голосовым помощником Марусей от VK. С ее помощью можно управлять “Умным домом” от “Ростелекома”, переключать каналы и фильмы на мультимедийной платформе Wink. Она подскажет, какая на улице погода, расскажет анекдот или сказку. Это действительно отличный вариант новогоднего подарка и для взрослого, и для ребенка».

Олег Родивилов, блогер:

«Маруся “поселилась" в нашем доме в мае прошлого года. Мы сняли о ней несколько видеообзоров, которые получили много лайков и положительных комментариев в соцсетях. За полтора года каждый член нашей семьи оценил устройство. Супруга по утрам просит умную колонку найти интересный рецепт завтрака, моя любимая функция – голосовое управление платформой Wink. Но главные ценители Капсулы – наши дети! Они любят слушать AR-сказки: Маруся присылает мне на телефон текст, и пока я читаю вслух, включает фоновые шумы, звуки и музыку. Теперь любой рассказ оживает и наполняется магией».

Капсула доступна в двух форматах: стандартном и мини. Отличия – в размере, весе и количестве динамиков. При этом функционал у них абсолютно одинаковый. В обе колонки встроены цифровые микрофоны, которые позволяют различать речь на расстоянии, обе работают от электросети и поддерживают технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.

Получить подробную информацию об умной Капсуле с Марусей от VK можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8 800 450 01 50.

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Фото предоставлено «Ростелеком»