«Стальное дерево» подарило юным скейтбордистам новую площадку

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Вторую очередь площадки для занятий скейтбордингом открыли в Данкове Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Новый спортивный объект появился в городском парке Пионеров благодаря грантовой программе «Стальное дерево».

В этом году житель Данкова Анатолий Гавриленко стал участником программы. Он предложил расширить имеющуюся площадку памп-трека и оснастить ее дополнительным оборудованием для юных роллеров и скейтеров. Скопление на небольшом пространстве роллеров, скейтеров и велосипедистов нередко создавало травмоопасные ситуации. По мнению автора проекта, решить проблему безопасности поможет разделение на объекте потоков любителей различных спортивных направлений.

Идею Анатолия поддержало жюри конкурса, и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. Этот грант стал уже вторым, который жители Данкова получили на развитие парка Пионеров. С помощью волонтеров авторы проекта расчистили и выровняли пространство для расширения площадки, вывезли мусор, сделали основание, смонтировали само оборудование.

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Теперь в распоряжении роллеров и скейтеров отдельное пространство и собственные элементы для тренировок- мини-рампа, дабл вэйв и мэнуал пэд. Все оборудование сертифицировано и полностью безопасно для занятий спортом.

«Новая специализированная площадка для занятий скейтбордингом, которую установили благодаря гранту «Стального дерева», пользуется огромной популярностью у детей и подростков. В этом году мы расширили ее и сделали спортивный объект менее травмоопасным. Это поможет активнее продвигать в молодежной среде здоровый образ жизни и развивать экстремальные виды спорта», - отметил Анатолий Гавриленко.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».