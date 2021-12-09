НЛМК дал старт программе стажировок для преподавателей иностранных языков

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Новолипецкий металлургический комбинат дал старт программе стажировок для преподавателей иностранных языков базовых учебных заведений. В Липецке это технический университет, металлургический колледж и политехнический техникум. Для студентов и выпускников этих заведений действуют специальные программы НЛМК и преференции при трудоустройстве. Многие претендуют на вакансии, где необходимы знания иностранных языков по тематике технологий и профессий металлургического производства. Чтобы усилить знания студентов – решили погрузить в эти языковые разделы преподавателей.

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Первыми участниками стали восемь преподавателей английского языка базовых учебных заведений НЛМК. На встрече с экспертами – специалистами отдела протокола и переводчиками комбината преподаватели и организаторы программы обсудили этапы стажировки. Участники посетят производство, познакомятся со стратегией НЛМК и корпоративной культурой, скорректируют рабочие программы с акцентом на металлургию, а после презентуют их в рамках открытых уроков. Преподаватели, прошедшие все этапы программы, получат от компании сертификаты, подтверждающие успешное завершение стажировки.

Также базовым учебным заведениям откроют доступ к корпоративному приложению «ЭХО НЛМК» - это специальный переводчик, который помогает пользователям корректно переводить термины металлургического производства и использовать аудио-фрагменты для тренировки произношения.

- Компания непрерывно развивается и дает возможности развиваться и становиться лидерами своим сотрудникам. Знание языков для нас является одной из базовых компетенций, поскольку Группа НЛМК - крупная международная компания. Мы рассчитываем, что этот проект должен повысить качество подготовки выпускников, а соответственно и кандидатов на вакансии комбината, - подчеркнула директор по персоналу НЛМК Светлана Масась.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.