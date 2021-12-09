Группа НЛМК запустила сайт R&D-центра

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, запустила сайт центра R&D (исследований и разработок) инновационной стальной продукции - rnd.nlmk.com.

На интернет-платформе представлена информация о работе R&D-центра в интерактивном формате. Здесь можно предложить свой проект, оставить заявку на обмен опытом, а также с помощью виртуального тура посетить лабораторию микроструктурного анализа с уникальным и высокоточным оборудованием.

Сайт позволяет узнать, как ученые и исследователи НЛМК создают новые высокотехнологичные продукты для автопрома, энергетики, строительной отрасли, машиностроения и других сегментов. Среди текущих и перспективных проектов - самовосстанавливающиеся и антивандальные покрытия, премиальный толстый лист, устойчивый к водородному растрескиванию, cталь для производства деталей безопасности кузовов автомобилей последнего поколения и многие другие разработки.

Основная лабораторная база для проведения исследований находится в Липецке, центр вычислительного моделирования и лаборатория покрытий – в Ла-Лувьер (Бельгия). Лаборатории оснащены передовым оборудованием, которое позволяет проводить множество видов измерений в области микроскопии и химического анализа. Так, электронный просвечивающий микроскоп позволяет видеть атомы кристаллической решетки размером 0,15 нанометров. На подобном микроскопе в 2017 году ученые Дюбоше, Франк и Хендерсон получили Нобелевскую премию по химии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Оптико-эмиссионный спектрометр позволяет с высокой скоростью определять, например, содержание неметаллических включений. Закалочно-деформационный дилатометр дает возможность моделировать механические нагрузки металла в режиме реального времени. Моделирование процессов непрерывного отжига происходит на единственной в РФ японской установке CAS. Единственный в своем роде полный цикл моделирования выплавки, горячей и холодной прокатки, термической обработки и характеризации микроструктуры и свойств кропотливо созданный в НЛМК — настоящий базис для проведения фундаментальных и прикладных исследовательских работ для создания новых материалов под самые сложные требования наших заказчиков. Парк техники R&D сегодня составляет более 40 единиц.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.