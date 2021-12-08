«Открытие»: три четверти россиян сталкивались с финансовым мошенничеством

Важно, что банки - главный источник информирования населения о кибербезопасности.

73% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек в преддверии финтех-форума «Финополис-2021».

65% респондентов заявили, что они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничества за последний год, но обошлось без ущерба. Еще 8% потеряли деньги в результате такого мошенничества. Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). 27% россиян не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год. Больше всего повезло жителям Сибири (35%), тогда как на Северном Кавказе таких только 18%.

Отвечая на вопрос о способах мошенничества, россияне чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций - 61%, звонки и смс от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы) – 22%, сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) - 21%, поддельные сайты и приложения, замаскированные под сервисы государственных органов - 20%, финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам - 20%.

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимали никаких действий. Обращались в банк 23% - чаще всего жители Северного Кавказа (38%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (31%), реже всего жители Дальнего Востока (14%) и Сибири (17%). В полицию обращались 9% опрошенных, в суд - лишь 1%.

Чаще всего россияне получают информацию о кибербезопасности от банков (83%), далее — операторы связи и госорганы (по 49%) и другие организации (40%).

Отвечая на вопрос, какие действия вы предпринимаете, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества, россияне чаще всего говорили о том, что не сообщают никому и нигде не записывают секретные данные карты, в том числе пин-код и СVV-код с обратной стороны (76%), скачивают мобильные приложения только в официальных магазинах - Google Play и App Store (30%), не хранят на телефоне фото и заметки с данными банковских карт (29%), подключили смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте (28%). При этом только 9% проверяют кредитные и финансовые организации на сайте Банка России.