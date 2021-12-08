Новогодние представления для детей 2021-2022 в Липецке: афиша, билеты, расписание

Липчан с детьми приглашают на новогодние представления Фото: Юлия КЛЮЕВА

До Нового года осталось меньше месяца. И пусть декабрь только начался, рекомендуем липчанам уже сейчас подумать о семейном досуге в новогодние праздники. Один из вариантов - сходить с детьми в театр.

"ХРУСТАЛЬНАЯ СКАЗКА"

В липецком драматическом театре на Соколе покажут "Хрустальную сказку". В основу спектакля легла чудесная история Золушки, рассказанная Шарлем Перро. Гости на балу, придворные, кавалеры и дамы, разбойники - здесь нет "маленьких" ролей. Все вместе они создают ту самую атмосферу сказочного королевства, где торжествуют добро и справедливость. Яркие сценические эффекты, декорации и костюмы - все на сцене завораживает и уводит в манящий мир любимой сказки. Сказки, где встретятся Золушка и Прекрасный Принц.

Спектакли состоятся 23 и 30 декабря, а также 3 января. Время начала 11.00 и 14.00. Цена билета - 300 рублей. Советуем поторопиться с покупкой билетов, так как их быстро разбирают. Приобрести их можно через сайт театра, а также заказать по телефону 28-64-22.

"НОВОГОДНЕЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДЕСА"

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого приглашают на интерактивное представление "Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса". Это интерактивный спектакль. Вместе с героями из "Снежной королевы", "Золотого ключика" и "Трех поросят" юные зрители будут разгадывать головоломки, танцевать, петь. Встречу Нового года по традиции объявят Дед Мороз и Снегурочка.

- Сейчас очень многие родители специально знакомят своих детей со сказками, на которых выросли сами. Эта замечательная традиция помогает поддерживать связь поколений, лучше понимать друг друга, - считает автор инсценировки и режиссер "Новогоднего зазеркалья" Максим Заврин. - Такая форма театрального представления даёт нам возможность организовать семейный интерактивный новогодний праздник. Родители и дети вместе могут смотреть сказку и повторять движения за артистами. Получился такой вот объединяющий новогодний творческий подарок от Театра Толстого.

Липчан приглашают на представление с 24 по 26 декабря и с 28 по 30 декабря. Начало в 11.00 и 13.00. Стоимость билетов - 350 и 400 рублей в зависимости от мест. Заказать билет можно через сайт театра или позвонив в кассу по номеру 77-52-61.

"МИШУТКИНО ЖЕЛАНИЕ"

Липецкий государственный театр кукол подготовил сказку "Мишуткино желание". Юным зрителям расскажут о маленьком медвежонке, который никогда не встречал Новый год, ведь зимой мишки спят. Но в этот раз главный герой проснулся и решил отметить этот праздник как полагается. Придут ли к нему в гости друзья? И какой сюрприз ждет медвежонка в конце этой истории?

Спектакль покажут на сцене областного краеведческого музея: 25, 26, 28, 29, 30 декабря, а также с 4 по 8 января. Начало в 11.00 и 13.00. Цена билета - 300 рублей. Купить билеты можно на сайте театра. Телефон кассы - 34–80–40.