Депутаты Липецкой области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Депутаты Липецкого областного Совета поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 9 декабря, депутаты Липецкого облсовета поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. Напомним, в ноябре Правительство направило в Госдуму проекты федеральных законов № 17358-8 и № 17357-8, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Далее их разослали в регионы. Парламентарии Липецкой области рассмотрели законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Так, согласно первому законопроекту «О внесении изменений в ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, кафе, рестораны и магазины розничной торговли только предъявив QR-код о прививке, либо медотвод, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом. Меры предполагается ввести с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Нужен ли QR-код, решат региональные власти. Как и перечень объектов, куда можно будет попасть по коду. Свободный вход остается в аптеки, продуктовые магазины и объекты с товарами первой необходимости.

Еще один законопроект - "О внесении изменений в ст.107 Воздушного кодекса РФ и ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Здесь россиянам, чтобы воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом, придется предъявить QR-код о прививке, медотвод, либо подтверждение перенесенного COVID-19. Речь идет о междугородних и международных перевозках. Даты пока не установлены.

Перед Липецким облсоветом оба законопроекта рассмотрели в Общественной палате Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе органа, большинство поддержали их принятие. Но липчане высказали опасение, что они могут ограничить определенные права и свободы человека, закрепленных Конституцией РФ и рядом Федеральных законов. Итог обсуждения - Общественная палата региона предложила Общественной палате РФ доработать законопроекты.

- Общественная палата Липецкой области указала на недопустимость принятия законов, противоречащих Конституции и действующему законодательству, - отметили в пресс-службе регионального органа.

Напомним, что в Липецкой области обязательную систему QR-кодов ввели еще в октябре.