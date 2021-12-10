Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 9:50

Как решаются задачи в сфере семеноводства и фитосанитарии в Липецкой области

Об этом рассказал руководитель регионального филиала Россельхозцентра Алексей Киреев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Россельхозцентр в своем современном виде (этой службе больше 140 лет) сформировался в 2007 году. Сегодня это крупнейшая агрономическая сеть, занимающаяся вопросами семеноводства и защитой растений, обеспечивая рост урожайности и качества агропродукции.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Алексей Киреев

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Алексей Киреев

- Алексей Алексеевич, чем занимается служба в Липецком регионе, как здесь представлена?

- В каждом из 18 районов области есть наш отдел, всего обслуживаем порядка 385 агрохозяйств региона. Мы получаем госзадание – это информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики, определение посевных и сортовых качеств семян, исследования на наличие вредителей и возбудителей болезни, изучение фитосанитарной обстановки, исследование продукции на ГМО.

Основное направление – семеноводческое. После апробации семенных посевов в испытательной лаборатории проводятся испытания на всхожесть, зараженность и по другим параметрам. Затем выдается протокол испытаний сельхозпроизводителю, с которым он может вести свою сельхоздеятельность.

Казакова Светлана Леонидовна ведущий агроном испытательной лаборатории

Казакова Светлана Леонидовна ведущий агроном испытательной лаборатории

- Получается, тот фактически заинтересован в сотрудничестве с вами

- Сельхозпроизводитель должен понимать, что он сеет, идет и прослеживаемость семенного материала.

Сельхозтоваропроизводители постоянно занимаются сортообновлением, закупая семена элитных и оригинальных репродукций. Все проверяется (касается и импортных семян) в нашей аккредитованной испытательной лаборатории, семенной посадочный материал сертифицируется и уходит, как на собственные нужды, так и на реализацию.

Заявка формируется перед началом созревания культур, в полевых условиях проводится работа по апробации посевов. Семенной материал – очень важная составляющая, ведь что посеешь, то и пожнешь. Именно мы даем консультации, заключаем договоры и по сопровождению той или иной культуры – это фитосанитарный мониторинг с момента посева до уборки. Многие сельхозпроизводители заключают договоры и по госзаданию, и по внебюджетной деятельности. У нас работает информационно-консультационный центр, оказывающий помощь частному сектору.

Щербатых Ирина Александровна ведущий агроном отдела защиты растений

Щербатых Ирина Александровна ведущий агроном отдела защиты растений

- Каковы возможности испытательной лаборатории, ее оснащенность?

- В 2020 г. наша лаборатория прошла процедуру в Росаккредитации, получив значимый статус. Мы можем проверять зерно на качество и безопасность с последующим декларированием, проводим испытания семенного посадочного материала и фитоэкспертизу семян. Лаборатория оснащена всем необходимым, но всегда хочется более высокопроизводительного оборудования. У нас есть и отдельная лаборатория на ГМО исследования. Проверки идут по разным параметрам – вся область аккредитации ИЛ позволяет делать 41 вид анализов.

Охватить все в одной лаборатории невозможно, при необходимости сотрудничаем с другими лабораториями страны. Но для сельхозпроизводителя действует принцип «одного окна». Также оказываем услугу в получении декларации, то есть заявитель получает полный пакет документов.

Корецкий А.А. Ведущий токсиколог ИЛ

Корецкий А.А. Ведущий токсиколог ИЛ

- А что по срокам, насколько оперативно все делается?

- Сроки испытаний, выдача протокола разные (у партнеров свои), могут доходить и до 2-х недель. Существуют стандартные временные процедуры, которых мы четко придерживаемся – с ними знаком и сельхозпроизводитель. Вся процедура протоколирования, декларирования проходит оперативно. Впрочем, у заказчика всегда есть выбор - он может обратиться и в другую аккредитованную лабораторию.

- Многих граждан пугает даже сама аббревиатура ГМО. Какая в этом плане картина в нашем регионе?

- На сегодняшний день ни нами, ни другими службами на территории Липецкой области генетически модифицированных семян не обнаружено. У нас очень хороший прибор, проводящий исследование по всем 48 существующим линиям ГМО. То есть, у нас «чистая зона».

- Год завершается, каковы предварительные итоги работы?

- На недавнем агросовещании в Нижнем Новгороде 1-й зам. министра Минсельхоза РФ отметил Россельхозцентр как «глаза и уши Минсельхоза». Фактически вся оперативная информация, которой владеет Минсельхоз, поступает из Россельхозцентра. И нам есть чем гордиться. С каждым годом растут объемы проверяемых семян и сертификации. Если два года назад мы выдали 1200 сертификатов по семенам, то в этом году уже 1500. Это важно для сельхозпроизводителя – для собственных нужд, и на реализацию. Работы много, мы востребованы, и это главное.

Слева направо, главный агроном Калистратов Г.Н, заместитель руководителя по семеноводству Кузнецова А.В., руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЛО

Слева направо, главный агроном Калистратов Г.Н, заместитель руководителя по семеноводству Кузнецова А.В., руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЛО

Владимир КУЛИК. реклама

Фото предоставлено филиалом Россельхозцентра ЛО

БИЗНЕС-ПРЕСС