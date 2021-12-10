Как решаются задачи в сфере семеноводства и фитосанитарии в Липецкой области

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Россельхозцентр в своем современном виде (этой службе больше 140 лет) сформировался в 2007 году. Сегодня это крупнейшая агрономическая сеть, занимающаяся вопросами семеноводства и защитой растений, обеспечивая рост урожайности и качества агропродукции.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Алексей Киреев

- Алексей Алексеевич, чем занимается служба в Липецком регионе, как здесь представлена?

- В каждом из 18 районов области есть наш отдел, всего обслуживаем порядка 385 агрохозяйств региона. Мы получаем госзадание – это информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики, определение посевных и сортовых качеств семян, исследования на наличие вредителей и возбудителей болезни, изучение фитосанитарной обстановки, исследование продукции на ГМО.

Основное направление – семеноводческое. После апробации семенных посевов в испытательной лаборатории проводятся испытания на всхожесть, зараженность и по другим параметрам. Затем выдается протокол испытаний сельхозпроизводителю, с которым он может вести свою сельхоздеятельность.

Казакова Светлана Леонидовна ведущий агроном испытательной лаборатории

- Получается, тот фактически заинтересован в сотрудничестве с вами…

- Сельхозпроизводитель должен понимать, что он сеет, идет и прослеживаемость семенного материала.

Сельхозтоваропроизводители постоянно занимаются сортообновлением, закупая семена элитных и оригинальных репродукций. Все проверяется (касается и импортных семян) в нашей аккредитованной испытательной лаборатории, семенной посадочный материал сертифицируется и уходит, как на собственные нужды, так и на реализацию.

Заявка формируется перед началом созревания культур, в полевых условиях проводится работа по апробации посевов. Семенной материал – очень важная составляющая, ведь что посеешь, то и пожнешь. Именно мы даем консультации, заключаем договоры и по сопровождению той или иной культуры – это фитосанитарный мониторинг с момента посева до уборки. Многие сельхозпроизводители заключают договоры и по госзаданию, и по внебюджетной деятельности. У нас работает информационно-консультационный центр, оказывающий помощь частному сектору.

Щербатых Ирина Александровна ведущий агроном отдела защиты растений

- Каковы возможности испытательной лаборатории, ее оснащенность?

- В 2020 г. наша лаборатория прошла процедуру в Росаккредитации, получив значимый статус. Мы можем проверять зерно на качество и безопасность с последующим декларированием, проводим испытания семенного посадочного материала и фитоэкспертизу семян. Лаборатория оснащена всем необходимым, но всегда хочется более высокопроизводительного оборудования. У нас есть и отдельная лаборатория на ГМО исследования. Проверки идут по разным параметрам – вся область аккредитации ИЛ позволяет делать 41 вид анализов.

Охватить все в одной лаборатории невозможно, при необходимости сотрудничаем с другими лабораториями страны. Но для сельхозпроизводителя действует принцип «одного окна». Также оказываем услугу в получении декларации, то есть заявитель получает полный пакет документов.

Корецкий А.А. Ведущий токсиколог ИЛ

- А что по срокам, насколько оперативно все делается?

- Сроки испытаний, выдача протокола разные (у партнеров свои), могут доходить и до 2-х недель. Существуют стандартные временные процедуры, которых мы четко придерживаемся – с ними знаком и сельхозпроизводитель. Вся процедура протоколирования, декларирования проходит оперативно. Впрочем, у заказчика всегда есть выбор - он может обратиться и в другую аккредитованную лабораторию.

- Многих граждан пугает даже сама аббревиатура ГМО. Какая в этом плане картина в нашем регионе?

- На сегодняшний день ни нами, ни другими службами на территории Липецкой области генетически модифицированных семян не обнаружено. У нас очень хороший прибор, проводящий исследование по всем 48 существующим линиям ГМО. То есть, у нас «чистая зона».

- Год завершается, каковы предварительные итоги работы?

- На недавнем агросовещании в Нижнем Новгороде 1-й зам. министра Минсельхоза РФ отметил Россельхозцентр как «глаза и уши Минсельхоза». Фактически вся оперативная информация, которой владеет Минсельхоз, поступает из Россельхозцентра. И нам есть чем гордиться. С каждым годом растут объемы проверяемых семян и сертификации. Если два года назад мы выдали 1200 сертификатов по семенам, то в этом году уже 1500. Это важно для сельхозпроизводителя – для собственных нужд, и на реализацию. Работы много, мы востребованы, и это главное.

Слева направо, главный агроном Калистратов Г.Н, заместитель руководителя по семеноводству Кузнецова А.В., руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЛО

Владимир КУЛИК. реклама

Фото предоставлено филиалом Россельхозцентра ЛО