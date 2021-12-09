В Липецке проверили готовность автобусов к зиме

В Липецке проверили техническое состояние автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проверили техническое состояние автобусов. В минувшую среду, 8 декабря, специалисты осмотрели муниципальный общественный транспорт. Всего в автопарке МУП "Липецкпассажиртранс" 215 автобусов. Ежедневно на улицы города выходят около 150 машин. Каждую осматривают дважды - перед и после рейса.

В Липецке проверили техническое состояние автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей, поручни и сидения, наличие огнетушителей и аптечек. Неисправности, выявленные в ходе осмотра, устраняют. При серьезной поломке автобус снимают с линии. Также специалисты следят за работой печек в транспорте.

В Липецке проверили техническое состояние автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Есть стандарт, утвержденный Министерством транспорта РФ, где четко регламентируется, какая температура должна быть в салоне, - сообщил заместитель директора предприятия Дмитрий Мартыненко. - Например, при температуре окружающей среды ниже -5 градусов в салоне автобуса должно быть не ниже +12 градусов.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время во всех машинах "Липецкпассажиртанса" печное оборудование исправно. Аналогичные проверки ждут частных перевозчиков.