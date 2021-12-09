Самая высокая новогодняя елка в Липецке будет у СК "Звездный" в серебристо-голубом наряде

Самую высокую новогоднюю ель в Липецке устанавливают на площади у СК "Звездный" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке площадь Петра Великого и пространство перед СК "Звздный" начали украшать к Новому году. Напомним, территорию перед "Звездным" оформят в космическом стиле. Здесь же появится самая высокая ель в городе - высотой в 24 метра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже начали монтировать ее каркас. В этот четверг, 9 декабря, они закрепляли третий и четвертый из восьми ярусов металлической основы, в которую потом вставят еловые ветки. Праздничное дерево будет в серебристо-голубом наряде.

Елку решили поставить ближе к перекрестку улиц Космонавтов и Терешковой, а не в центре катка. Внутри ледяной площадки сделают зону отдыха с прорезиненными настилами. Каток, который украсит большой световой шатер, откроют к Новому году. Техническую наморозку льда планируют начать 20 декабря.

На площади Петра Великого начали монтировать опоры, на которых закрепят основание светового шатра. Вокруг фонтана установили 29 бетонных оснований. Сверху их накроют деревянным настилом и будут лавочки. Специалистам предстоит установить тумбы-подставки под живые ели - появится около 200 молодых деревьев.

Новогодняя елка на площади будет 16-метровой. Ее поставят прямо на фонтан. Под основание ели смонтируют подиум, который равномерно распределит вес конструкции. Кстати, независимая экспертиза подтвердила безопасность такого решения. Фонтан не пострадает.