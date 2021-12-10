В Липецке открылась резиденция Деда Мороза: дети водили хоровод со Снежинками, пели со Снегурочкой и загадывали желания

В Липецке открыли резиденцию Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли обновленную резиденцию Деда Мороза. Теперь зимний волшебник обитает в Нижнем парке в путевом дворце Петра Первого. И в эту пятницу, 10 декабря, у него уже побывали первые гости.

Дедушка радушно встретил мальчиков и девочек вместе со своими помощниками - внучкой Снегурочкой, Снежинками, Снеговичком и символом 2022 года Тигром. Со сказочными персонажами в путевом дворце находился и его владелец - Петр Первый.

Юные липчане побывали в гостях у Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В резиденции Деда Мороза много интересного и необычного. Так, повелитель метелей и вьюг показал ребятам волшебную скамейку. Есть сесть на нее, закрыть глаза и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Огромный циферблат на стене терема тоже не так прост, как кажется. На нем юные липчане оставили следы своих ладошек и имена. Есть у Дедушки в резиденции и свой зимний мини-лес, украшенный шарами. Здесь тоже исполняются самые заветные желания детей.

Юные липчане побывали в гостях у Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юные липчане побывали в гостях у Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

После осмотра владений началась активная программа. Ребята вместе со Снегурочкой и другими героями танцевали, пели, водили хоровод. А потом все вышли на улицу и отправили свои письма через Почту Деда Мороза, которая находится рядом с путевым дворцом Петра. Напомним, еще один ящик установлен в парке Металлургов возле главной елки. В финале мероприятия добрый волшебник вручил своим юным гостям сладкие подарки.

Юные липчане побывали в гостях у Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Резиденция будет работать с 11 декабря по 9 января. В будни с 16.00 до 20.00. В выходные - с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Вход - 200 рублей на одного ребенка. В стоимость входит интерактивная программа, время для фотосессии и небольшой подарок. Для сопровождающих билет не нужен. По данным пресс-службы мэрии, взрослым нужно предъявить паспорт и QR-код, медотвод или сертификат о перенесенной болезни.