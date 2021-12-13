Фонд "Милосердие" передал малообеспеченным семьям детское питание

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Более 90 тонн полезного детского питания отгрузил за два года в различные районы Липецкой области благотворительный фонд «Милосердие» в рамках акции «Время добра». Постоянные получатели этой помощи - малообеспеченные семьи, том числе многодетные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Акция «Время добра» проводится совместно с компанией «Прогресс» с 2020 года. Качественную молочную продукцию, фруктовое и овощное пюре, соки ежемесячно передают более 1400 семьям из Липецка и сельских районов. Эту помощь может получить любая малообеспеченная семья, предварительно предоставив работникам фонда пакет необходимых документов (телефон для справок 443-228).

В фонде «Милосердие» постоянно действует еще несколько социальных программам поддержки семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этой работе около 4000 детей в Липецкой области регулярно получают разнообразную востребованную помощь.

Одна из программ «Милосердия» предусматривает выдачу благотворительных обедов. Более 350 жителей Липецка из числа малообеспеченных и многодетных семей, а также одиноких пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание. Обеды предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс».

Еще одна программа фонда нацелена на оказание материальной помощи в связи с трудными жизненными ситуациями. В течение года ее получает более 100 семей. Часто на эти средства родители приобретают для своих детей одежду и школьные принадлежности.

Кроме этого накануне новогодних праздников фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, передает детям из нуждающихся семей традиционные «сладкие» подарки. Оставшиеся без попечения родителей воспитанники детских домов получают приятные сюрпризы от фонда не только к Новому году, но и к Дню защиты детей и Дню знаний.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».