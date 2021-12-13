Волонтеры в Воронежской области помогут в проведении новогодних благотворительных мероприятий

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с активистами добровольческих объединений. В мероприятии также приняла участие заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук. Волонтерское сообщество представляли участники добровольческих объединений «Волонтеры-медики» (студенты медицинского университета), «Волонтеры Победы», «Волонтерский корпус 36».

Спикер регионального парламента поблагодарил автоволонтеров «Волонтерского корпуса 36» и волонтеров-медиков за помощь в период пандемии. Подопечными добровольцев стали пожилые одинокие воронежцы и люди, нуждающиеся в дополнительном медицинском и социальном уходе. Автоволонтеры привозят продукты, лекарства, отвозят пожилых граждан в поликлиники и доставляют их обратно. Волонтеры-медики в ежедневном режиме помогают лечебным учреждениям региона.

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Владимир Нетёсов отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе постепенно стабилизируется. Поэтому помощь добровольцев практическому здравоохранению будет постепенно сворачиваться. Сейчас на повестке дня новые задачи – это организация и проведение благотворительных новогодних акций, направленных на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, а также одиноких пенсионеров – постояльцев домов-интернатов. Также в регионе традиционно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов заручился поддержкой волонтеров, которые сообщили, что примут активное участие в доставке новогодних подарков адресатам.

В завершении встречи самые активные участники волонтерского движения были отмечены Грамотами и Благодарственными письмами.