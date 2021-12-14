Представители «Липецкэнерго» приняли участие в совещании рабочей группы по энергетике Координационного Совета Липецкой области

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Встреча рабочей группы по энергетике Координационного Совета при губернаторе Липецкой области проходила в администрации региона. Ее участниками стали представители энергетических компаний, бизнес-сообщества и общественных организаций региона. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» представлял заместитель генерального директора – директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Главной темой обсуждения стала проблема незаконного потребления электроэнергии. Участники встречи подробно обсудили порядок проведения проверок по выявлению случаев хищений электроэнергии, расчёта штрафов за неучтенное потребление, а также возможности оспаривания таких решений. Представителями администрации региона было отмечено, что в данном вопросе важно учитывать мнение как энергетиков, так и предпринимателей. По результатам дискуссии были сформулированы основные предложения для рассмотрения на Координационном Совете с участием губернатора.

«Проблема незаконного потребления электроэнергии является для нас одной из самых актуальных, так как ежегодный ущерб от подобных действий исчисляется сотнями миллионов рублей. Кроме того, несанкционированное подключение нередко становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей, а иногда приводит к необратимым последствиям – пожарам, электротравмам, порой несовместимым с жизнью. Радует, что к решению таких серьезных проблем подключаются региональные власти», – отметил Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»