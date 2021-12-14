Группа НЛМК и «Газпром нефть» будут совместно развивать новые технологии

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Группа НЛМК и «Газпромнефть – Технологические партнерства» подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций. Стороны намерены объединить ресурсы, компетенции и знания для взаимодействия в области инноваций, поиска и поддержки технологических стартапов в сфере энергетики.

Партнеры планируют совместно развивать инфраструктуру для испытания и внедрения технологий российских разработчиков. Участники акселерационной программы «Газпром нефть» INDUSTRIX* получат экспертизу от ведущих специалистов нефтяной и металлургической индустрий и возможность протестировать прототипы своих продуктов на производственных площадках Группы НЛМК.

«Газпром нефть» и НЛМК планируют развивать как решения для разведки, добычи и традиционной энергетики, так и инновации для преодоления вызовов, связанных с энергопереходом, в том числе создавать технологии для улавливания, использования и хранения СО2.

«Группа НЛМК рада стать частью экосистемы, созданной для динамичного развития уникальных решений с высоким технологическим, рыночным и межотраслевым потенциалом. Объединение усилий позволит нашим компаниям эффективнее тестировать и внедрять технологии в области альтернативной энергетики и декарбонизации» - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв.

Для справки:

*INDUSTRIX – программа развития технологий, которая запущена в рамках системы технологического менеджмента «Газпром нефти». Программа включает в себя акселератор технологических проектов разведки и добычи, стартовавший в июне 2021 года, инкубатор проектов ранней стадии, стартап-студию и программу корпоративного предпринимательства. Акселератор нацелен на развитие технологических стартапов и инновационных решений в области поиска и добычи углеводородов, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики. На этапе скаутинга заявки на участи подали более 500 стартапов из 5 стран. Лучшие команды смогут претендовать на интеграцию в бизнес компании и инвестиции от ведущих венчурных фондов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.